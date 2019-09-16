Бросали еду, косметику и игрушки: iPhone 11 Pro забавно прорекламировали

Во время официальной презентации компания обратила внимание на прочность новой линейки iPhone 11. Поэтому в новой рекламе смартфонов компания тоже сделала акцент на прочности.

О чем реклама? В ролике мы видим новенький iPhone 11 Pro, который поместили в аэродинамическую трубу и на него высыпают много "опасных вещей". Это и детские игрушки, и косметика, и другие вещи из женской сумочки, а также еда и даже свадебный торт.

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При чем подобрали такие вещи, с которыми смартфон мог бы встретиться в реальной жизни, например, во время игр с детьми или попав в женскую сумочку. Все эти испытания телефон успешно выдерживает.

Что еще интересного у iPhone 11 Pro? В дизайне он мало чем отличается от предшественника – это та же надоедливая монобровь. Правда производитель добавил третью основную камеру и изумрудный цвет корпуса.

Разрешение каждого из модулей составляет 12 Мп. Основная и широкоугольная такая же, как у iPhone 11. А третий дополнительный модуль на 12 Мп обеспечивает двукратный зум.

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Новинка получила новый чип – A13: 6-ядерный процессор с тактовой частотой 2,66 ГГц оказался значительно быстрее предшественника. По заверениям производителя – это самый мощный процессор на рынке.

Что касается цены, то стоимость iPhone 11 Pro составляет тысячу долларов (25 000 гривен). А старшая версия iPhone 11 Pro Max оценена в 1100 долларов (27 500 гривен).

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