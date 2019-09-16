Бросали еду, косметику и игрушки: iPhone 11 Pro забавно прорекламировали

19 Читати новину українською
Интересная реклама iPhone 11 Pro
Интересная реклама iPhone 11 Pro

Во время официальной презентации компания обратила внимание на прочность новой линейки iPhone 11. Поэтому в новой рекламе смартфонов компания тоже сделала акцент на прочности.

О чем реклама? В ролике мы видим новенький iPhone 11 Pro, который поместили в аэродинамическую трубу и на него высыпают много "опасных вещей". Это и детские игрушки, и косметика, и другие вещи из женской сумочки, а также еда и даже свадебный торт.

К теме: Морской круиз или профессиональная камера: что можно купить вместо нового iPhone 11 Pro Max

При чем подобрали такие вещи, с которыми смартфон мог бы встретиться в реальной жизни, например, во время игр с детьми или попав в женскую сумочку. Все эти испытания телефон успешно выдерживает.

Что еще интересного у iPhone 11 Pro? В дизайне он мало чем отличается от предшественника – это та же надоедливая монобровь. Правда производитель добавил третью основную камеру и изумрудный цвет корпуса.

Разрешение каждого из модулей составляет 12 Мп. Основная и широкоугольная такая же, как у iPhone 11. А третий дополнительный модуль на 12 Мп  обеспечивает двукратный зум.

Реклама iPhone 11 Pro: видео

Новинка получила новый чип – A13: 6-ядерный процессор с тактовой частотой 2,66 ГГц оказался значительно быстрее предшественника. По заверениям производителя – это самый мощный процессор на рынке.

Что касается цены, то стоимость iPhone 11 Pro составляет тысячу долларов (25 000 гривен). А старшая версия iPhone 11 Pro Max оценена в 1100 долларов (27 500 гривен).

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Михаэля Шумахера выписали из клиники в Париже, – СМИ
сегодня
7631
Теги: Новости Техно Техно Смартфоны iPhone iPhone 11 Apple
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
7 полезных сервисов в Viber
сегодня 09:07 7 полезных сервисов в Viber
1662
Видео дня: как менялся iPhone в течение 12 лет
15 сентября 22:04 Видео дня: как менялся iPhone в течение 12 лет
258
Форум издателей для технарей: куда пойти, если ты – гик
14 сентября 18:03 Форум издателей для технарей: куда пойти, если ты – гик
141
Как сделать внешний жесткий диск и сэкономить
12 сентября 10:02 Как сделать внешний жесткий диск и сэкономить
Анастасія Можаровська 4024
Презентация iPhone 11: самые смешные мемы из сети
11 сентября 13:08 Презентация iPhone 11: самые смешные мемы из сети
1839
Новости
Больше новостей
Залиште відгук