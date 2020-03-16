Будь как астронавт: как правильно мыть руки в космосе – видео

Одно из простейших и при этом самых действенных средств для защиты от коронавируса – это мытье рук. Об этом говорят большинство, снято немало социальных роликов. Важность гигиены рук нам напоминает даже космическое агентство Украины.

На странице Государственного космического агентства Украины разместили видео, на котором канадский астронавт Крис Гедфилд показывает, как моет руки в космосе. Для этого он использует специальный раствор.

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"Сохраняем спокойствие, как настоящие астронавты", – комментируют видео в Агентстве.

Кто такой Кристофер Гедфилд?

Он стал первым канадцем, который выполнил выход в открытый космос. В общем Гедфилд совершил три космических полета: два по программе Space Shuttle общей продолжительностью 20 и один в рамках долговременных экспедиций МКС-34 и МКС-35. Именно во время последней миссии в феврале 2013 года и было снято это видео.



Гедфилд стал популярным благодаря активному освещению полета в социальных сетях. В мае 2013 года он выложил на Youtube кавер-версию на песню Дэвида Боуи Space Oddity. Ролик стал первым музыкальным видео, снятым в космосе.

Ситуация с коронавирусом

По состоянию на 16 марта в результате коронавирус умерли 6,6 тысячи людей во всем мире. Одна жертва вируса – в Украине. Общее количество зараженных - более 173 тысяч человек. При этом почти 78 тысяч человек успешно вылечились.

Что касается Украины, то у нас подтвержденными являются 5 случаев заболевания коронавируса – 4 случая в Черновицкой области и один случай в Радомышле (эта 71-летняя женщина умерла).

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