Будет точно не боевик: автор игры DOOM поделился деталями относительно нового проекта

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Джон Ромеро
Джон Ромеро / Getty Images

Создатель игры DOOM Джон Ромеро работает над новой загадочной игрой. Несмотря на ожидания фанатов, что новый проект будет таким же агрессивным и грубым, как и его остальные творения, глава Romero Games заверил, что его детище не будет иметь никакого отношения к боевикам.

Бренда Ромеро – дизайнер и жена разработчика DOOM – сообщила, что их студия Romero Games совместно с Paradox Interactive работает над новой игрой, передает Variety.

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Никаких подробностей о сеттинге, сроках выхода или даже названии пока нет. Публике доверили лишь одну деталь: это будет стратегия – не зря над новым проектом работают в сотрудничестве с авторами Crusader Kings 2 и других заметных представителей жанра.


Romero Games совместно с Paradox Interactive работают над новой стратегией

Впрочем, долго ждать в неведении геймерам не придется. Больше деталей обещают раскрыть уже во время мероприятия E3 2019, которое пройдет с 11 по 13 июня. Самым нетерпеливым предлагают подписаться на рассылку новостей, чтобы получить доступ к информации раньше начала ежегодной выставки.

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Теги: Техно Игры
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