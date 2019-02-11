Будьте осторожны: рейтинг смартфонов с самым высоким уровнем излучения

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Рейтинг смартфонов с самым высоким уровнем излучения
Рейтинг смартфонов с наибольшим уровнем излучения / unsplash.com/ Rawpixel

Специалисты компании Statista, которая известна своими рейтингами, создали перечень смартфонов, которые имеют высокий уровень излучения. На вершине рейтинга продукты Xiaomi, OnePlus, Sony, HTC, Apple и Google.

На первое место эксперты поставили смартфон Xiaomi Mi A1, он излучает в голову пользователя 1,75 Вт/кг. К примеру, в Европе максимально допустимый коэффициент поглощения электромагнитной энергии составляет 2 Вт/кг. На втором месте еще один китайский бренд OnePlus и его смартфон 5T. Тройку "лидеров" замыкает еще один продукт Xiaomi – Mi Max 3.

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Также в первую десятку попали смартфоны OnePlus 6, HTC U12 life, Xiaomi Mi Mix 3, Google Pixel 3 XL, OnePlus 5, Apple iPhone 7 и Sony Xperia XZ1 Compact.

Также в компании обнародовали рейтинг со смартфонами, которые имею самый низкий уровень излучения. Самым безопасным в этом плане оказался смартфон Samsung Galaxy Note8. На втором месте ZTE Axon Elite. Третья ступенька за LG G7.

Смартфони, що мають найнижчий рівень випромінювання
Смартфоны, имеющие самый низкий уровень излучения

Далее в рейтинге идут смартфоны Samsung Galaxy A8, Samsung Galaxy S8+, Samsung Galaxy S7 edge, HTC U11 life, LG Q6 и Q6+, Samsung Galaxy S9+ и Motorola Moto g5 plus.

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Теги: Техно Смартфоны
Источник: 24 Канал
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