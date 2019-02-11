Будьте осторожны: рейтинг смартфонов с самым высоким уровнем излучения

Специалисты компании Statista, которая известна своими рейтингами, создали перечень смартфонов, которые имеют высокий уровень излучения. На вершине рейтинга продукты Xiaomi, OnePlus, Sony, HTC, Apple и Google.

На первое место эксперты поставили смартфон Xiaomi Mi A1, он излучает в голову пользователя 1,75 Вт/кг. К примеру, в Европе максимально допустимый коэффициент поглощения электромагнитной энергии составляет 2 Вт/кг. На втором месте еще один китайский бренд OnePlus и его смартфон 5T. Тройку "лидеров" замыкает еще один продукт Xiaomi – Mi Max 3.

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Также в первую десятку попали смартфоны OnePlus 6, HTC U12 life, Xiaomi Mi Mix 3, Google Pixel 3 XL, OnePlus 5, Apple iPhone 7 и Sony Xperia XZ1 Compact.

Также в компании обнародовали рейтинг со смартфонами, которые имею самый низкий уровень излучения. Самым безопасным в этом плане оказался смартфон Samsung Galaxy Note8. На втором месте ZTE Axon Elite. Третья ступенька за LG G7.



Смартфоны, имеющие самый низкий уровень излучения

Далее в рейтинге идут смартфоны Samsung Galaxy A8, Samsung Galaxy S8+, Samsung Galaxy S7 edge, HTC U11 life, LG Q6 и Q6+, Samsung Galaxy S9+ и Motorola Moto g5 plus.

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