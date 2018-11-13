Будто появились из будущего: смартфоны, которые выглядят революционно

Чуть ли не каждый день какой-то производитель смартфонов представляет свой новый продукт. Поэтому привередливого пользователя сейчас удивить сложно. Но некоторые компании таки сумели это сделать.

Так, китайский производитель Rouyu Technology представил первый в мире гибкий смартфон FlexPai. Компания ZTE представила Nubia X – смартфон с двумя большими экранами. Американский производитель камер Red создал смартфон Red Hydrogen One, который может записывать и транслировать видео в формате 3D. А космический смартфон HubblePhone получил сразу 3 экрана.

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Последний год многие производители смартфонов заявляют, что работают над созданием гибкого смартфона. Поэтому мы уже подготовили себя к мысли,что телефон реально будет сгибаться и разгибаться посередине. Однако, теория – это одно, а увидеть, как выглядит реальная модель – совсем другое.

Сложив, смартфон можно сделать компактным

Когда китайская компания Rouyu Technology внезапно представила изгибающийся смартфон, он на самом деле выглядел невероятно.

FlexPai (такое название дали новинке) получил большой экран с диагональю 7,9 дюйма, который легко можно согнуть и сделать его компактным, как обычный 4-дюймовый смартфон. То есть, на большом экране можно работать, смотреть видео, а также сложить и носить в кармане. Кроме того, телефон можно сложить в виде палатки и таким образом держать на столе.

По заверениям производителя, устройство гарантированно выдерживает более 200 тысяч сгибаний.

Новинка поступит в продажу ограниченным тиражом

Устройство работает на базе операционной системы Android. Интересно, что она адаптируется к изменению размера дисплея и поддерживает работу с двумя дисплеями. Например, в сложенном состоянии на одной стороне можно запустить одно приложение, а на второй – другой.

И приобрести новинку смогут не все. Во-первых, она стоит 1 864 долларов (около 49 400 гривен) топовую модификацию с 8/ 512 ГБ памяти. А во-вторых, смартфон получается ограниченным тиражом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ FlexPai Дисплей Диагональ: 7,8 дюйма

Диагональ: 7,8 дюйма Процессор

Snapdragon 800

Snapdragon 800 Память

Оперативная: 6/8 ГБ

Оперативная: 6/8 ГБ Встроенная: 128/256/512 ГБ



Камера Основная: 16 Мп + 20 Мп

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Основная: 16 Мп + 20 Мп ​ Операционная системаAndroid с фирменной прошивкой

В один день с FlexPai представили еще один очень необычный телефон – Nubia X. Смартфон получил два сенсорных экрана, размещенных с обеих сторон устройства. Как оно пригодится на практике – сложно сказать. Но Nubia X выглядит очень прогрессивно.

Nubia X: видео

Кстати, устройство получило и два сканера отпечатков пальцев, но их не стали встраивать в один из экранов, а разместили по боковым граням устройства. А вот основная камера только одна. То есть она может быть как основной, так и камерой для селфи. Она имеет два сенсора: 16-мегапиксельный основной (объектив с диафрагмой f/1.8) и 24-мегапиксельный вспомогательный (объектив с диафрагмой f/1.7).

Топовую версию Nubia X с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти можно купить за 602 долларов (16 900 гривен).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Nubia X Дисплей Диагональ первого экрана: 6,26 дюйма

Второго: 5, дюйма

Диагональ первого экрана: 6,26 дюйма Второго: 5, дюйма Процессор

Snapdragon 845

Snapdragon 845 Память

Оперативная: 6/8 ГБ

Встроенная: 64/128/256 ГБ

Оперативная: 6/8 ГБ Встроенная: 64/128/256 ГБ

Камера Основная: 16 Мп + 24 Мп

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Основная: 16 Мп + 24 Мп ​ Операционная система Android 8.1

Android 8.1 Батарея3800 мАч

Создатели этого смартфона пошли еще дальше и оборудовали новинку сразу тремя экранами. Телефон назвали в честь известного телескопа Hubble.

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Правда, этот смартфон еще не представили. Но глядя на прототип, можно уверенно сказать – выглядит устройство действительно "космически". Официально новинку должны презентовать аж в 2020 году.

Выглядит смартфон космически

Так, один из его экранов можно будет закрепить в нескольких вариантах, как на цифровых фото - и видеокамерах с откидным дисплеем.

Также смартфон будет иметь две батареи на 2800 мАч и 3300 мАч. Инженеры планируют оснастить новинку встроенной камерой-"телескоп" с 15-кратным оптическим зумом.

Заявленная цена также "космическая" – 2 740 долларов (71 тысяча гривен по нынешнему курсу).

Red Hydrogen One

Компания Red, хорошо известная своими профессиональными камерами, недавно представила собственный смартфон под названием Red Hydrogen One. Устройство получило по два модуля во фронтальной и основной камере. Но сейчас этим уже никого не удивишь.

Однако в Red Hydrogen One интересно не это. Смартфон оснастили голографическим экраном, то есть и телефоне можно смотреть видео в формате 3D. Также устройство умеет записывать трехмерное видео.

Устройство получило необычный дизайн

Еще одно важное преимущество смартфона – возможность прикреплять дополнительные модули, с которыми это устройство работает как высококлассная видеокамера. Правда, пока эта услуга недоступна, ее должны запустить только в конце 2019 года.

Рекомендованная стоимость устройства в США – 1300 долларов (36 400 гривен). При этом производители обещают выпустить еще и титановую версию стоимостью 1600 долларов (44 800 гривен).

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