Будущее медицины полностью зависит от технологических гигантов

Amazon, Google и Apple заходят на медицинский рынок, и, по мнению футуролога Эми Уэбб из Нью-Йоркского университета, это полностью изменит существующую систему здравоохранения. Кроме этого у них есть ряд особенностей, которые обеспечат им преимущество над традиционными поставщиками медицинских услуг.

В разговоре с Business Insider исследовательница подчеркнула, что революция в здравоохранении уже началась. Крупные IT-корпорации предлагают гаджеты для мониторинга здоровья и организуют медицинские подразделения. Также они тестируют новые подходы на тысячах собственных сотрудников, открывая для них свои клиники.

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Действительно ли техногиганты завоюют медицинский рынок

Одним из главных преимуществ технологических компаний над традиционными в сфере охраны здоровья является способность аккумулировать огромные объемы данных с помощью трекеров, умных часов и голосовых помощников. В будущем они позволят нарисовать точную картину здоровья и образа жизни каждого пациента без необходимости посещать врача.

Яркий пример таких тенденций – компания Xiaomi, недавно заявила, что будет отслеживать в реальном времени и уведомлять своих пользователей о темпах распространения коронавируса в Китае.

По словам Уэбб, именно благодаря современным гаджетам наши дома превратятся в клиники. Существующая система здравоохранения не сможет обеспечить сбор аналогичных объемов данных. Главное препятствие – законодательные нормы, которые защищают конфиденциальность пациентов. Но под давлением IT-гигантов ситуация может полностью измениться в ближайшие 20 лет.

Обратная сторона

К сожалению, массовый сбор данных можно использовать не только на благо. В некоторых странах, например, в Китае, его уже начали применять для тотальной слежки за населением. А в западных странах сбор биометрической и другой личной информации приведет к уничтожению приватности.

Ранее Эми Уэбб давала пессимистические прогнозы развития искусственного интеллекта. По ее мнению, исследования в этой области попали в зависимость от нескольких технологических гигантов, которые требуют быстрых и ярких результатов, не позволяя проработать долгосрочную стратегию.

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