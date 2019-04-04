Будущее уже здесь: техно-прогнозы на 2019 год в Украине

Футуристы компании Deloitte представили исследование о том, как будут развиваться технологии и медиа в мире. Согласно прогнозам, в ближайшем будущем следует ожидать бурного развития сети 5G, технологий на базе искусственного интеллекта, квантовых вычислений и облачных технологий. И все это уже действует и в Украине.

Что прогнозирует исследование Deloitte Global

Ожидается, что до конца года количество проданных смарт-динамиков превысит 250 млн единиц.

В 2019 году на рынке появятся 5G-сети; к 2020 году примерно 50 операторов будут предлагать услуги 5G-сетей.

В 2019 году среди компаний, применяющих технологии на базе искусственного интеллекта, 70% получит возможность использовать их через облачную платформу.

Во время презентации исследования представители украинских техно-компаний прокомментировали преспективы этих трендов в нашей стране.

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5G и его перспективы в Украине

CEO Kyivstar Александр Комаров рассказал, что мы находимся в фазе активного строительства LTE-сети (4G). Сейчас покрыто около 52-53% населения, к концу года планируется выйти на 75%. И это очень быстрые темпы – говорит Комаров.

При этом мы – где-то в конце очереди по развертыванию LTE в мире (для сравнения, в США эта сеть запускалась в 2011 году). Но в Украине уже достаточно разветвленная сеть 4G, и рынок достаточно существенный.

Главные нюансы 5G, кроме скорости: задержка, что очень важно для определенных технологий – для умного автомобиля, например, и емкость – на больших скоростях можно будет обслужить больше абонентов.

Быстрого прихода 5G в Украину ждать не стоит, считает Комаров. Здесь есть целый ряд факторов. Главный – технологию только сертифицировали, она на начальной фазе развития. Хотя он будет достаточно быстрым. Он подогревается и производителями оборудования, и конкуренцией, и даже государствами. 5G активно продвигают государства, где это становится частью инновационной стратегической повестки дня страны, как в Китае и Казахстане. Последние записали в государственную программу, что запустят 5G уже в 2021 году.

В Украине есть большой потенциал развития LTE. Мы можем обеспечить скорость 500 мегабит плюс. А теоретически стандарт поддерживает скорость до одного гигабита. Мы действительно способны обеспечить скорости, о которых говорится в 5G, пусть и не в "ковровом" покрытии, но ситуативно на сегодняшний день – уже и в LTE,

– пояснил специалист.

Среди факторов, которые будут способствовать 5G в Украине:

готовность государства развивать инновационную повестку и дать операторам возможность развиваться; развивать рынок, сейчас он бедный, нет больших потенциальных пользователей.

Поэтому для Украины вопрос внедрения 5G – это вопрос нескольких лет.

Искусственный интеллект и Украина

EMU Commercial Leader, IBM Украина Евгений Пасичнюк убежден, что использование облака однозначно расширит использование ИИ. Это возможности – экспериментировать, пробовать, находить новые модели.

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Он рассказал, что IBM проводила исследование: в 2016 интересовались ИИ – 25%, в 2018 – 43% опрошенных. Компании-лидеры в Украине уже начали внедрять ИИ. Компании поменьше – еще только интересуются. Сферы использования в мире: информационная безопасность, IТ, обслуживание клиентов, работа с рисками.

В Украине хорошее развитие информационной безопасности. Мы развиваем свой Watson. Как это действует? Представьте, ночью кто-то к вам приходит. Watson не будит вас, а сперва сам проверяет, кто пришел. Если это не ваша бабушка – то уже будит вас,

– рассказал Пасичнюк.

Облачные технологии и Украина

Менеджер по развитию бизнеса и взаимодействия с государственным сектором Cisco в Украине Валерий Фищук убеждён: когда искусственный интеллект ушел в облако – произошел прорыв. Он стал доступным, его больше может использовать средний и малый бизнес.

Вместе с облачными технологиями разрабатываются и непосредственно с ними связанные – как управлять большим массивом облачных данных. Также на базе облаков – цифровое рабочее место и сети учебных центров.

Не стоит бояться, нужно внедрять технологии. Это позволит развивать бизнес, быстрее достигать целей. Люди должны иметь на столах цифровые инструменты, тогда они более эффективные – могут больше зарабатывать и иметь больше времени на себя. А компания тогда – конкурирует на рынке и больше зарабатывает. В Украине в этом направлении мы неплохо развиваемся. Есть по два флагмана минимум в каждой индустрии, и они "тянут" за собой,

– сказал Фищук.

Квантовые вычисления и Украина

Что такое квантовые вычисления? Представьте, что перед вами 4 карты – 3 дамы и туз. Вам надо найти туз. Обычный компьютер переворачивает карту – если это не туз, перемешивает карты и ищет дальше. Квантовый компьютер одновременно открывает все карты и говорит – вот туз.

"В этом как преимущество, так и вызов. С одной стороны – можно все быстро посчитать и проанализировать. С другой – потребность и необходимость это делать", – отметил Евгений Пасичнюк.

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Но, по его словам, еще несколько лет назад квантовые вычисления были интересны узкому кругу специалистов – исследовательским центрам, университетам, программистам. Это узкое направление, его трудно разрабатывать и использовать. А за последние 2 года исследователи, занимающиеся квантовыми вычислениями, все больше смотрят на коммерческий сектор, бизнес. Главная задача – находить им применение.

IBM выпустил в этом году первую коммерческую квантовую систему – IBM Q. Ее уже можно устанавливать в дата-центрах. Она стоит очень больших денег. Пасичнюк говорит, что не уверен, что в Украине ее будут устанавливать. Но – появился доступ через облако. Теперь можно достучаться до квантовых возможностей таким способом.

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