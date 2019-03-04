Будущие продукты Apple сведут всех с ума, – Тим Кук

В пятницу, 1 марта, компания Apple провела встречу инвесторов в Купертино. Во время мероприятия глава "яблочной" корпорации Тим Кук поделился планами на будущее и рассказал о своем видении продуктов компании.

Как сообщает GSMArena, Тим Кук уверенно заявил, что никогда не был так оптимистично настроен относительно нынешнего состояния корпорации и ее дальнейшего развития.

Читайте также: Конкуренты далеко позади: Apple Watch остается лидером на рынке смарт-часов

По словам главы Apple, сейчас корпорация "сажает семена" для будущих продуктов, которые сведут всех с ума. Делиться деталями он не стал, лишь подтвердил, что у компании есть большая дорожная карта фантастических продуктов.

Концепт гибкого iPhone

Планы компании. По слухам, уже в этом году будут представлены AirPods второго поколения, в которых разработчики улучшат звучание и внедрят функцию шумоподавления.

Что касается Apple Watch, то в будущих моделях следует ожидать еще больше полезных опций, связанных с отслеживанием здоровья пользователя. В частности, корпорация искала способ измерения уровня глюкозы в крови.

Концепт смарт-очков от Apple

Тим Кук также вспомнил о планах снизить цену MacBook Air с дисплеем Retina.

Сервисы компании. Он добавил, что до 2020 года компания намерена увеличить доходы от сервисов до 50 миллиардов долларов. Ожидается, что уже в этом месяце Apple объявит о введении подписок на новости и представит аналог Netflix для стриминга фильмов, сериалов и телешоу.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно