Будущие продукты Apple сведут всех с ума, – Тим Кук

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Тим Кук
Тим Кук / Getty Images

В пятницу, 1 марта, компания Apple провела встречу инвесторов в Купертино. Во время мероприятия глава "яблочной" корпорации Тим Кук поделился планами на будущее и рассказал о своем видении продуктов компании.

Как сообщает GSMArena, Тим Кук уверенно заявил, что никогда не был так оптимистично настроен относительно нынешнего состояния корпорации и ее дальнейшего развития.

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По словам главы Apple, сейчас корпорация "сажает семена" для будущих продуктов, которые сведут всех с ума. Делиться деталями он не стал, лишь подтвердил, что у компании есть большая дорожная карта фантастических продуктов.

Концепт гнучкого iPhone

Концепт гибкого iPhone

Планы компании. По слухам, уже в этом году будут представлены AirPods второго поколения, в которых разработчики улучшат звучание и внедрят функцию шумоподавления.

Что касается Apple Watch, то в будущих моделях следует ожидать еще больше полезных опций, связанных с отслеживанием здоровья пользователя. В частности, корпорация искала способ измерения уровня глюкозы в крови.

Концепт смарт-окулярів від Apple

Концепт смарт-очков от Apple

Тим Кук также вспомнил о планах снизить цену MacBook Air с дисплеем Retina.

Сервисы компании. Он добавил, что до 2020 года компания намерена увеличить доходы от сервисов до 50 миллиардов долларов. Ожидается, что уже в этом месяце Apple объявит о введении подписок на новости и представит аналог Netflix для стриминга фильмов, сериалов и телешоу.

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Теги: Техно Гаджеты Новости Техно Apple IT-бизнес
Источник: 24 Канал
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