Будут ли новые AirPods3 дороже предыдущей модели

При этом Apple может продавать AirPods 2 и AirPods 3 одновременно. Несколько недель назад появилась информация о том, что Apple выпустит беспроводные наушники AirPods 3 до конца года, а их главной особенностью станет способность поглощать посторонний шум.

Новые данные не отрицают этого факта, но указывают на то, что стоимость AirPods 3 может оказаться выше стоимости AirPods 2. По данным отраслевых источников, компания Unitech Printed Circuit Board, которая занимается изготовлением печатных плат для AirPods 2, планирует нарастить объемы выпуска продукции, заказ на которую действует как минимум для начала 2020 года.

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То есть AirPods 2 гарантированно будут выпускаться и продаваться еще и в следующем году. И вот тут возникает вопрос: зачем Apple AirPods 2, Если в конце года уже обещаны наушники AirPods 3?

Логичный ответ: сохранение в гамме и AirPods 2, и AirPods 3. Тогда "старые" наушники могли бы немного сбросить в цене, а новые оказались бы, само собой, дороже. Причем новые будут представлены двумя моделями: одна сохранит вид и функциональную преемственность с AirPods 2, а вот вторая будет модернизирована и будет выглядеть "более продвинутое", собственно это и может существенно влиять на их цену.

AirPods 3 окажутся заметно дороже AirPods 2, особенно если в сравнении будет участвовать топовая модель нового поколения и "старая" базовая. Пока это всего лишь слухи. Однако все они указывают, что именно так и произойдет, ведь для компании Apple это нормальная практика.

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