Быть войне: Ford и Tesla устроят соревнования пикапов

Американский автопроизводитель Ford наконец-то отреагировал на появление Cybertruck от Tesla и предлагает устроить соревнование электро пикапа Илона Маска с главным пикапом американского рынка – F-150.

Однако в Ford отметили,что соревнования должны быть не такие, как показывал Илон Маск на презентации, а справедливые.

К теме: Илон Маск объяснил, почему стекло Tesla Cybertruck треснуло во время презентации

С чего все началось

Пожалуй, одним из самых эффектных моментов презентации нового электро пикапа Cybertruck стало видео, где демонстрировалось перетягивание каната между Cybertruck и Ford F-150 – действующим лидером американского рынка. Понятно, что электро пикап Маска одержал победу, а Илон еще и подчеркнул, что его машина ехала в гору отметив: "Вам же нужен реально крутой пикап, а не типа крутой".

Смотрите видео, как новый Cybertruck одолел F-150 от Ford:

Cybertruck pulls F-150 uphill pic.twitter.com/OfaqUkrDI3 — Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2019

Реакция Ford

В компании Ford настаивают, что это было "некое сравнение". Ведь для перетягивания, очевидно, взяли серийный F-150, а ДВС тяжеловато тягаться с электродвигателем в крутящем моменте, да и Cybertruck, мол, точно весит гораздо больше.

Глава лаборатории мобильности будущего Ford X Санни Мандра предложил устроить "справедливый тест". "Давайте", – отрезал Илон.

В комментариях разгорелось настоящее противостояние к которому присоединился известный астрофизик и популяризатор науки Нил Деграсс Тайсон. Он отметил, что здесь дело скорее в физике трения, а не в мощности двигателя, ведь Cybertruck действительно тяжелее, и ненагруженный F-150 в такой ситуации просто не имеет шансов.

Электродвигатели также имеют безумный крутящий момент. Если мы загрузим оба грузовика до максимума, электрический все равно выиграет. Физика – закон, все остальное – рекомендация,

– ответил Маск.

В Ford добавили, что они всегда стремились обслуживать своих клиентов грузовиков независимо от того, что говорят или делают другие.

Стоит отметить, что в июле 2019 году Ford продемонстрировал электрический прототип F-150. Автомобиль тогда на глазах изумленных владельцев ДВС-версии отбуксировал вагоны весом 570 тонн.

Смотрите видео, как электрический пикап F-150 буксирует 570-тонные вагоны:

Если Tesla и Ford договорятся про справедливые тесты собственных электро пикапов – это будет первое такое противостоянием для новой индустрии электромобилей. Кроме этого такое соревнование безусловно будет очень зрелищным и эффектным.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно