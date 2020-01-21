Byton подготовила внедорожник "круче чем Tesla, и без ошибок Маска"

Китайская компания надеется повторить успех Tesla, сделав фокус на технологиях. Byton собирается создать недорогой "компьютер на колесах" и достичь прибыльности за два – три года продаж, избежав ошибок, которые допустил при организации производства Илон Маск.

Первый автомобиль компании Byton, электрический внедорожник M-Byte, появится в продаже в конце 2020 года. Салон автомобиля оснащен 48-дюймовым экраном вдоль всего лобового стекла и сенсорными панелями на руле. По словам Дэниэля Кирчерта, главы компании, до сих пор никто в индустрии такого не делал. Кроме того, у машины будет функция управления голосом и жестами. Обновляться ПО будет, как и у Tesla, беспроводным путем.

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Кирчер в интервью BI заявил, что электрокар Byton станет фундаментальным прорывом. В то же время компания не согласна с распространенным мнением о том, что большой экран будет отвлекать водителя.

Особенности электромобиля от Byton

В Byton считают, что 48-дюймовый дисплей, расположенный далеко от водительского места, не помешает управлять машиной. Человеку за рулем будет удобно бросать быстрые взгляды на показания приборов. А размер экрана сделает карты и другие программы более понятными.

Кроме того, Кирчер надеется избежать ошибок Tesla в области организации производства. Для этого Byton сотрудничает с крупными немецкими автомобильными брендами Audi, BMW и Mercedes-Benz. А также не собирается чрезмерно налегать на автоматизацию сборочных линий, как сделал Илон Маск в 2017 году, пытаясь ускорить выпуск Model 3.



Электрокар M-Byte от Byton

Правда, у компании не будет и 10-15 лет на достижение прибыли, которые нужны были Tesla. Как заявил представитель компании, Byton придется достичь этой точки не позднее, чем через два-три года после старта продаж M-Byte. Единственный способ – продавать много машин. Поэтому модель будет стоить около 50 тысяч долларов.

Релиз M-Byte в Китае запланирован на этот год, в Северной Америке и Европе автомобиль появится в 2021 году.

По прогнозам Wood Mackenzie, главным производителем электромобилей через десять лет станет Volkswagen. Компания получит значительную долю рынка – 27%. Или больше – если VW сможет выпустить электромобиль дешевле, чем у Tesla.

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