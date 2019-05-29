Бывшего сотрудника Rockstar обвинили в сексуальных домогательствах: детали скандала

В последнее время истории о домогательствах и другом харассменте на рабочих местах в игровой индустрии начали "всплывать" еще чаще. Совсем недавно появилась информация, что директор Gearbox позволял себе вставлять мокрые пальцы в уши сотрудникам, а теперь дошла очередь и до Rockstar – разработчиков Grand Theft Auto и Red Dead Redemption.

Что известно о скандале? Как сообщает Kotaku, очередное скандальное расследование до широкой публики донес один из самых авторитетных журналистов индустрии Джейсон Шрайер.

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Речь идет в нем о бывшем вице-президенте по разработке продуктов Rockstar Джеронимо Баррере, который покинул студию после 20 лет работы в декабре 2018 года. Официальной причиной увольнения он назвал желание двигаться дальше и развиваться, но текст Шрайера заставляет усомниться в том, что это правда.



Джеронимо Баррера

Суть скандала. Бывшего шефа выдал бывший дизайнер студии Колин Бандшу, который говорит, что в свое время его предупреждали о своеобразном характере Баррера многие коллеги. Но Колин не верил, пока не столкнулся с этим лично.

Однажды, в разгар неформального корпоратива, который проходил в ночном клубе, начальник попросил дизайнера сесть к нему на колени и начал распускать руки. Бандшу боялся потерять работу и не знал, что ему делать, но в итоге просто поспешно покинул клуб.

Реакция руководства. Все происходило на глазах у многих коллег Баррера и Бандшу, поэтому вскоре ситуацией занялся отдел кадров Rockstar. В результате расследования компания пришла к выводу, что Колин украсил события, произошедшие, но все же решила провести среди сотрудников тренинг по борьбе с домогательствами.

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Чем закончился скандал? После этого Бандшу начал искать другую работу, а Баррера продолжил работать в Rockstar, где и оставался еще четыре года.

Издание Kotaku также опросило коллег Колина Бандшу, что стали свидетелями опасного инцидента. В основном те отвечали, что ничего не помнят или не видели в происходящем ничего плохого.

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