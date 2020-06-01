Самоизоляция – лучшее время понаблюдать за птицами. Именно так думал бывший инженер NASA Марк Робер. Однако на пути стали изобретательные белки, которые вторглись на участок и опустошали кормушки. Марк не отчаялся и решил провести эксперимент на белках, выяснив, смогут ли они пройти сложную полосу препятствий ради кучи орешков.

Результатом экспериментов стало забавное видео на ютубе Марка, которое демонстрирует упрямый нрав белок, их выдержку и выносливость.

Интересно В сети продают "чудо-флешку" с защитой от 5G-излучения

Сначала Марк опытным путем определил, какие орешки больше всего любят белки. После этого он изучил несколько популярных телепередач, в которых люди преодолевают сложные препятствия ради большого приза и построил что-то подобное для белок посреди своего двора. Инженер столько наблюдал за наглыми грызунами, что даже дал им имена и взвесил с помощью самодельных весов.

Полоса препятствий

Для получения лакомства белки были вынуждены преодолеть самую настоящую полосу препятствий. Инженер подготовил несколько хитроумных ловушек вроде проваливающегося пола, если животное слишком долго стояло на одном месте, или самой настоящей катапульты, которая пушистиков в полет. В своей конструкции он использовал оптические иллюзии, чтобы создать "голограмму" орешка, а на одном из этапов была построена фотозона.

Видео демонстрирует полосу препятствий для белок:

В результате белки неплохо повеселились и сумели полакомиться орешками. Марк также остался доволен своим экспериментом, но в конце концов решил разобрать конструкцию, которая заняла весь задний двор его дома.