Бывший дизайнер Rockstar подогрев слухи о выходе игры GTA VI

Стоило слухам о Grand Theft Auto VI вновь появиться в сети, как геймеры начали с новой силой искать подтверждения своим догадкам. Обычно такие проекты держат в секрете, однако пользователи сети сумели отыскать портфолио дизайнера Rockstar, который рассказал о своей причастности к GTA VI.

Что породило новые слухи? Как сообщает vg247 на сайте ArtStation обнаружили профиль художника Бибина Майкла (Bibin Michael), который, судя по всему, некоторое время работал в Rockstar India.

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Дизайнер утверждает, что с декабря 2017 по апрель 2018 он был сотрудником индийского подразделения компании и занимался не только DLC для Grand Theft Auto V, но и "будущей GTA VI".



Новые доказательства разработки GTA VI

Другие доказательства возможной причастности дизайнера к GTA VI. Неизвестно, насколько достоверна эта информация, но в профессиональной сети LinkedIn в профиле художника также указана его причастность к Rockstar India; Впрочем, данных об играх Rockstar, к которым он имеет отношение, там нет.

Имя Майкла упоминается и на странице благодарностей Red Dead Redemption 2, так что в известной корпорации он все же работал, а вот действительно ли дизайнер работал над GTA VI, так и остается загадкой.

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