Бывший дизайнер Rockstar подогрев слухи о выходе игры GTA VI

28 Читати новину українською
Дизайнер Rockstar подогрев слухи о выходе игры GTA VI
Дизайнер Rockstar подогрев слухи о выходе игры GTA VI / Matzav Review

Стоило слухам о Grand Theft Auto VI вновь появиться в сети, как геймеры начали с новой силой искать подтверждения своим догадкам. Обычно такие проекты держат в секрете, однако пользователи сети сумели отыскать портфолио дизайнера Rockstar, который рассказал о своей причастности к GTA VI.

Что породило новые слухи? Как сообщает vg247 на сайте ArtStation обнаружили профиль художника Бибина Майкла (Bibin Michael), который, судя по всему, некоторое время работал в Rockstar India.

Читайте также: Игра GTA VI станет эксклюзивом PlayStation 5

Дизайнер утверждает, что с декабря 2017 по апрель 2018 он был сотрудником индийского подразделения компании и занимался не только DLC для Grand Theft Auto V, но и "будущей GTA VI".

Нові докази розробки GTA VI
Новые доказательства разработки GTA VI

Другие доказательства возможной причастности дизайнера к GTA VI. Неизвестно, насколько достоверна эта информация, но в профессиональной сети LinkedIn в профиле художника также указана его причастность к Rockstar India; Впрочем, данных об играх Rockstar, к которым он имеет отношение, там нет.

Имя Майкла упоминается и на странице благодарностей Red Dead Redemption 2, так что в известной корпорации он все же работал, а вот действительно ли дизайнер работал над GTA VI, так и остается загадкой.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Как голосовали во втором туре президентских выборов-2019: главное
сегодня
86919
Теги: Новости Техно Техно Игры
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Google I / O 2019: что это такое, сколько стоят билеты и что представит компания
сегодня 08:09 Google I / O 2019: что это такое, сколько стоят билеты и что представит компания
151
Инновационный подход и потенциал: Топ-цитаты президента Dell в регионе ЕМЕА об украинском рынке
21 апреля 16:04 Инновационный подход и потенциал: Топ-цитаты президента Dell в регионе ЕМЕА об украинском рынке
Євгенія Мазур 117
Обзор Sony Xperia 10: главные фишки уникального смартфона
20 апреля 22:05 Обзор Sony Xperia 10: главные фишки уникального смартфона
474
Мобильные пионеры: первый звонок, историческая SMS и самый влиятельный телефон бизнес-класса
20 апреля 18:04 Мобильные пионеры: первый звонок, историческая SMS и самый влиятельный телефон бизнес-класса
Женя Котик 718
Смартфон Honor 20i с мощной селфи-камерой представили официально
17 апреля 22:33 Смартфон Honor 20i с мощной селфи-камерой представили официально
126
Новости
Больше новостей
Залиште відгук