Игра Call of Cthulhu официально вышла на PC, PlayStation 4 и Xbox One. И хотя игре только день, однако она уже получила оценку критиков, которые назвали ее "молчаливым хоррором".

Сюжет Call of Cthulhu

Загульний частный детектив по имени Эдвард Пирс даже и не думал, что расследование гибели женщины из богатой семьи приведет его прямиком в мрачную вселенную мифов Говарда Лавкрафта.

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Сюжет в Call of Cthulhu посвящен поездке на остров под названием Даркуотер, который находится неподалеку от Бостона. Главный герой – частный детектив Эдвард Пирс – стереотипный мужчина с кризисом среднего возраста и хроническим алкоголизмом.

Что характерно, проект от Cyanide Studio не базируется на каком-то одном произведении Говарда Лавкрафта. Напротив, разработчики сделали "солянку" из разных мифов вселенной автора.



Скриншот из игры Call of Cthulhu

И как бы не хотелось заметить, что такой подход может привести к целому ряду проблем, но ругать Call of Cthulhu за сюжет просто невозможно. В Cyanide получилась очень размеренная и атмосферная история, которая неспешно раскрывает сложный сюжетно-психологический пазл и настоящий лавкрафтовский ужас.

В игре есть такие моменты, которых нет ни в одном современном хорроре. Cyanide отлично поняли суть первоисточника и смогли перенести наиболее пугающие темы на экран монитора. Например, вот вполне обычная сцена в игре:

Сцена из игры Call of Cthulhu – смотрите видео

Каждая локация, будь то пропахшая рыбой рыбацкая деревня, подземные застенки древнего культа или психиатрическая больница, рассказывает сразу несколько небольших историй, которые могут напугать до чертиков. Но не так, как это делают много других хорроров, потому что в Call of Cthulhu практически нет классических "скримеров" и даже монстры здесь встречаются далеко не на каждом шагу.

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Вместо этого разработчики кичатся глубокими знаниями в творчестве Лавкрафта. Кажется, они использовали вообще все лучшие стороны первоисточника. На месте даже метафизическая концепция управления живыми существами через сон, которую вовсю практикуют некоторые Древние, описанные Лавкрафтом.

Как и любой по-настоящему хороший хоррор, игра от студии Cyanide пугает не столько образами, сколько своей историей вцелом.



Скриншот из игры Call of Cthulhu

Персонажей в ней немного, но все они продуманы и на своем месте, а тяга к расследованию причин происходящего не отпускает до самого финала. И поверьте, оккультисты и их кровавые ритуалы – это лишь вершина айсберга.

Минимальные системные требования Call of Cthulhu Операционная система Windows 7 / 8 / 10 (64-бит)

Windows 7 / 8 / 10 (64-бит) Процессор Intel Core i5-3450 (3,1 ГГц) / AMD FX-6300 (3,5 ГГц)

Intel Core i5-3450 (3,1 ГГц) / AMD FX-6300 (3,5 ГГц) Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 660 (2 ГБ) / AMD Radeon HD 7870 (2 ГБ)

NVIDIA GeForce GTX 660 (2 ГБ) / AMD Radeon HD 7870 (2 ГБ) Оперативна память 8 ГБ

8 ГБ Свободное место на жестком диске13 ГБ

Рекоммендованные системные требования Call of Cthulhu Операционная система Windows 7 / 8 / 10 (64-бит)

Windows 7 / 8 / 10 (64-бит) Процессор Intel Core i7-3820 (3,6 ГГц) / AMD FX-8370 (4,0 ГГц)

Intel Core i7-3820 (3,6 ГГц) / AMD FX-8370 (4,0 ГГц) Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 970 (4 ГБ) / AMD Radeon R9 390 (4 ГБ)

NVIDIA GeForce GTX 970 (4 ГБ) / AMD Radeon R9 390 (4 ГБ) Оперативная память 8 ГБ

8 ГБ Свободное место на жестком диске13 ГБ

Отзывы критиков об игре Call of Cthulhu

Журналисты уже опубликовали свои рецензии, но их мнения об игре по итогу все-таки заметно разделились.

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Call of Cthulhu – это RPG о Ктулху. Никогда не думал, что мне вообще нужна такая игра, но так и есть. В ней мифология создана с явным пониманием первоисточников – космический ужас и безумные культы, которые поклоняются ему, на месте. Кроме того, игра тайком делает безумие... веселым,

– подчеркнули специалисты Digitally Downloaded, по оценкам которых игра набрала 90 из 100 баллов.



Скриншот из игры Call of Cthulhu

"Call of Cthulhu – захватывающее приключение, особенно для поклонников Лавкрафта. Игра не сложная и довольно примитивная с точки зрения геймплея, но история получилась увлекательной. Более сложные механики и длительный геймплей сделали бы ее намного лучше", – отметили журналисты с Vandal, которые оценили хоррор в 70 баллов из 100.

Call of Cthulhu – это игра с яркими персонажами, у которых нет возможностей для самовыражения. Представьте, если бы Говард Лавкрафт вместо драматического описания силы и ужаса просветления написал бы что-то более плоское – вот это оно. Это страшный хоррор без эмоций, а его безумие совершенно обыденно,

– журналисты раскритиковали игру с Digital Chumps, поставив ей лишь 60 баллов из 100.

К слову, игра Call of Cthulhu вышла 30 октября 2018 года на PS4, Xbox One и PC. На сайте Metacritic средняя оценка критиков сейчас составляет 64 балла. При этом для пользователя рейтинг у игры 8,7 баллов.

Трейлер игры Call of Cthulhu – смотрите видео

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