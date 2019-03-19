Call of Duty выйдет на iOS и Android: детали и трейлер

Рынок игр для смартфонов – лакомый кусочек, и компания Activision планирует успешно его покорить. Корпорация анонсировала дебют мобильной версии одного из самых популярных шутеров – Call of Duty.

Как отмечает 4PDA, серия годами росла и развивалась на более солидных платформах, лишь изредка добираясь до экранов телефонов в урезанном формате. Но теперь за переезд на iOS и Android взялись основательно: боевик, который увидят европейские и американские пользователи, создавался известной Tencent.

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По данным журналистов, Call of Duty: Mobile много переняла от Modern Warfare и Black Ops. Знакомые карты, привычное оружие, любимые персонажи – все именно так, как привыкли поклонники серии. Акцент сделан на мультиплеере: в игре, например, должны быть знакомы всем Search and Destroy и Free-For-All. Кроме того, Activision намекает на появление популярного зомби-режима и собственной Battle Royale.

Трейлер игры Call of Duty: Mobile – смотрите видео

Точных сроков выхода Call of Duty: Mobile пока нет. Бета-тестирование, впрочем, обещают запустить уже летом – тогда геймеры Северной Америки и Европы смогут проникнуться духом боевика на iOS и Android. Записаться на испытания, впрочем, можно прямо сейчас: на официальном сайте уже открыли предварительную регистрацию.

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