Call of Duty выйдет на iOS и Android: детали и трейлер

8 Читати новину українською
Call of Duty выйдет на iOS и Android
Call of Duty выйдет на iOS и Android / Фото из открытых источников

Рынок игр для смартфонов – лакомый кусочек, и компания Activision планирует успешно его покорить. Корпорация анонсировала дебют мобильной версии одного из самых популярных шутеров – Call of Duty.

Как отмечает 4PDA, серия годами росла и развивалась на более солидных платформах, лишь изредка добираясь до экранов телефонов в урезанном формате. Но теперь за переезд на iOS и Android взялись основательно: боевик, который увидят европейские и американские пользователи, создавался известной Tencent.

Читайте также: Facebook запускает новое приложение для геймеров: что о нем известно

По данным журналистов, Call of Duty: Mobile много переняла от Modern Warfare и Black Ops. Знакомые карты, привычное оружие, любимые персонажи – все именно так, как привыкли поклонники серии. Акцент сделан на мультиплеере: в игре, например, должны быть знакомы всем Search and Destroy и Free-For-All. Кроме того, Activision намекает на появление популярного зомби-режима и собственной Battle Royale.

Трейлер игры Call of Duty: Mobile – смотрите видео

Точных сроков выхода Call of Duty: Mobile пока нет. Бета-тестирование, впрочем, обещают запустить уже летом – тогда геймеры Северной Америки и Европы смогут проникнуться духом боевика на iOS и Android. Записаться на испытания, впрочем, можно прямо сейчас: на официальном сайте уже открыли предварительную регистрацию.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Президент Казахстана Назарбаев ушел в отставку
сегодня
4126
Теги: Техно Игры Android iOS
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как выглядит украинский пользователь смартфонов Sony: интервью с главой компании в Украине
18 марта 21:06 Как выглядит украинский пользователь смартфонов Sony: интервью с главой компании в Украине
163
Самый масштабный сбой в работе Instagram и Facebook: что случилось с соцсетями
15 марта 14:11 Самый масштабный сбой в работе Instagram и Facebook: что случилось с соцсетями
243
Sony Xperia XZ2 Premium: все преимущества и недостатки премиального смартфона
14 марта 21:27 Sony Xperia XZ2 Premium: все преимущества и недостатки премиального смартфона
Олег Тичинський 382
5 книг Стивена Хокинга, которые стоит прочитать
14 марта 18:03 5 книг Стивена Хокинга, которые стоит прочитать
2496
Каким был Стивен Хокинг: жизнь выдающегося физика в фотографиях
14 марта 10:02 Каким был Стивен Хокинг: жизнь выдающегося физика в фотографиях
2993
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук