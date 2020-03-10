Игра Call of Duty: Warzone официально доступна пользователям

Разработчик серии игр Call of Duty – компания Infinity Ward – анонсировала новую бесплатную игру в жанре королевской битвы. Новый проект получил название Call of Duty: Warzone.

Кто сможет сыграть

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Королевская битва Call of Duty: Warzone будет бесплатным кросс-платформным проектом. Таким образом, для запуска не нужно быть владельцем игры Modern Warfare.

Однако фанаты Call of Duty, купившие последнюю часть игры, получат доступ к эксклюзивным скинам персонажей и индивидуальному оружию.

Трейлер игры Call of Duty: Warzone – смотрите видео

Особенности и режимы

В игре будет доступно два режима:

Традиционная королевская битва;

Новый режим "Добыча".

В королевской битве на одной карте сойдутся 150 игроков. Это могут быть одиночки или группы по 2 или 3 человека.

Что касается режима "Добыча", то победителем окажется та группа, которая сможет собрать миллион раньше других.

Разработчики также реализовали систему контрактов, за выполнение которых игроки будут получать оружие, деньги, опыт и другие награды. Также предусмотрена возможность вернуться в бой после поражения. Соответствующее право можно будет завоевать в тюремном поединке.

Где скачать

Игра Call of Duty: Warzone будет доступна пользователям с 10 марта. Присоединиться к проекту можно по ссылке.

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