Canon выпустила миниатюрную камеру-брелок: как она выглядит

Компания Canon начала выпускать миникамеры под названием IVY REC. Этот девайс настолько маленький, что его можно носить как брелок. 15 октября камера официально поступила в продажу.

Как передает gizmochina.com, производитель уверяет, что этот девайс должен заменить смартфон, "сохраняя воспоминания в цифровом формате".

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Характеристики. Canon IVY REC оснащена 13-мегапиксельным модулем, который может записывать видео с разрешением 1080p и частотой 60 кадров в секунду. Она может снимать фотографии в формате 4:3 или 1:1 и видео в формате 16:9.



Canon IVY REC стоит 130 долларов

Весит камера всего 86 граммов. При этом она получила довольно прочный корпус и защиту от воды – девайс выдерживает падение с высоты 2 метров и погружение под воду на глубину до 2 метров. Камеру можно использовать при температурах от минус 10 до плюс 40 градусов.

Новинка оснащена такими каналами беспроводной связи как Wi-Fi и Bluetooth. Ее можно синхронизировать со смартфоном через специальное приложение Canon Mini Cam.

Цена. Canon IVY REC на американском рынке оценена в 130 долларов (3300 гривен). Новинка доступна в таких вариантах цвета: Riptide (синий), Avocado (зеленый) и Dragon Fruit (розовый).

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