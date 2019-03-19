Capcom отчиталась о новых успехах игры Resident Evil 2 Remake

Переиздание игры Resident Evil (1998) с улучшенной графикой и старым подходом к игровому процессу оказалось значительно успешнее, чем последняя часть игры – Resident Evil 7. Всего за месяц Resident Evil 2 Remake превзошла продажи игры, которую выпустили еще в 2017 году.

Успехи римейка. В конце февраля Capcom отчиталась о продаже 3 миллионов копий игры Resident Evil 2 Remake для всех платформ, сообщает PCGamesN. Самое интересное, что ПК-версия была распродана тиражом более миллиона на площадке цифровой дистрибуции Steam и через других ритейлеров, которые продавал ключи Steam для игры.

Читайте также: Студия Valve работала над стратегией по мотивам Half-Life: детали

Для сравнения, последняя новинка серии, Resident Evil 7, вышедшей в 2017 году, до сих пор не преодолела рубеж в миллион владельцев в Steam. То есть, переиздание Resident Evil 2 значительно превзошло ее. При этом ремейк вышел только 25 января 2019 года.

Что известно о Resident Evil 2? Игра представлена в жанре survival horror и стала ремейком культовой игры 1998 года с таким же названием. Игра вышла на PlayStation 4, Xbox One и PC.

Трейлер игры Resident Evil 2 – смотрите видео

Сюжет. Действие игры разворачивается через два месяца после событий первой части хоррора – Resident Evil. Местом действия выступает американский городок Раккун-сити, жители которого превратились в зомби под воздействием биологического оружия под названием T-вирус, созданного фармацевтической компанией Umbrella.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно