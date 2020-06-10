Уже завтра состоится презентация ожидаемого многими фитнес-трекера пятого поколения Xiaomi Mi Band. До этого уже стало известно, как будет выглядеть новинка и какие возможности она получит. Последней тайной оставалась цена гаджета, но теперь и она была раскрыта.

Ожидаемую цену Xiaomi Mi Band 5 обнаружили после того, как на одной из платформ изменили ценник гаджета на "заглушку" (цена, которая абсолютно нереалистична), сообщает gizchina.

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Цена Xiaomi Mi Band 5

Ранее страница с Xiaomi Mi Band 5 появилась на торговой площадке JD.com, где можно зарезервировать новинку. При переходе на страницу поддержки клиентов указывалось, что устройство стоит 189 юаней (примерно 27 долларов). Сейчас же эта цифра сменили на 9 999 юаней (1 416 долларов).



"Заглушка" указана на сайте JD.com

Окончательно неясно, станет ли цена в 27 долларов финальной, но это вполне похоже на правду. Прошлогодний Mi Band стоил 24 доллара за базовую версию и 32 доллара – за вариант с NFC. По сравнению с предшественником пятое поколение получит увеличенный дисплей, магнитную зарядку и возможность измерения уровня кислорода в крови.

Дата презентации

Презентация Xiaomi Mi Band 5 состоится 11 июня. Ранее компания Xiaomi опубликовала тизер, на котором видно все варианты цветов будущего фитнес-браслета.