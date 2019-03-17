Цена гибкого смартфона от Xiaomi приятно удивляет

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Гибкий смартфон Xiaomi
Гибкий смартфон Xiaomi

Китайская компания Xiaomi старается не отставать от трендов и активно работает над созданием своего гибкого смартфона. Недавно в сети появилось видео с новинкой. А сейчас появились данные о цене и она приятно удивляет.

Как известно, Samsung и Huawei представили свои варианты гибких смартфонов. И стоят они не мало — около 2 тысяч долларов.

При этом международный директор по продуктам и маркетингу Xiaomi Донован Сунг заявил, что свой смартфон китайцы представят еще не скоро.

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Хорошая новость. Но в этом есть и положительный момент – Xiaomi представит новинку лишь тогда, когда сможет существенно снизить себестоимость, а значит и цену.

По прогнозам производителя, их гибкий смартфон должен стоить вдвое меньше конкурентов — 999 долларов.

Что еще известно. Ранее были слухи, что Xiaomi выбирает между именами Mi Mix Flex и Mi Dual Flex. Он может получить тройную камеру. В сложенном виде размер дисплея составляет 6,5 дюйма, а в развернутом – 10 дюймов. Он может быть оснащен чипом Snapdragon 855 с 6 или 8 ГБ оперативной и 64/128 ГБ флеш-памяти.

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Теги: Техно Новости Техно Xiaomi Смартфоны
Источник: 24 Канал
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