Цена гибкого смартфона от Xiaomi приятно удивляет

Китайская компания Xiaomi старается не отставать от трендов и активно работает над созданием своего гибкого смартфона. Недавно в сети появилось видео с новинкой. А сейчас появились данные о цене и она приятно удивляет.

Как известно, Samsung и Huawei представили свои варианты гибких смартфонов. И стоят они не мало — около 2 тысяч долларов.

При этом международный директор по продуктам и маркетингу Xiaomi Донован Сунг заявил, что свой смартфон китайцы представят еще не скоро.

Читайте также: Гибкий смартфон Xiaomi Mi Fold показали на видео

Хорошая новость. Но в этом есть и положительный момент – Xiaomi представит новинку лишь тогда, когда сможет существенно снизить себестоимость, а значит и цену.

По прогнозам производителя, их гибкий смартфон должен стоить вдвое меньше конкурентов — 999 долларов.

Что еще известно. Ранее были слухи, что Xiaomi выбирает между именами Mi Mix Flex и Mi Dual Flex. Он может получить тройную камеру. В сложенном виде размер дисплея составляет 6,5 дюйма, а в развернутом – 10 дюймов. Он может быть оснащен чипом Snapdragon 855 с 6 или 8 ГБ оперативной и 64/128 ГБ флеш-памяти.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно