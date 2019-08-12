Цена и характеристики смартфона Sony Xperia 20 засветились до анонса

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Дизайн смартфона Sony Xperia 10
Дизайн смартфона Sony Xperia 10 / Phone Arena

Компания Sony готовится представить следующего представителя популярной линейки – Xperia 20. Инсайдеры уже сообщали первые характеристики смартфона, а теперь устройство засветилось на сайте интернет-магазина.

Характеристики. Как сообщает ItHome, новинка получит 6-дюймовый дисплей с разрешением 2520 x 1080 пикселей и соотношением сторон 21:9 Дисплей будет прикрыт закаленным стеклом Gorilla Glass.

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Sony Xperia 20 оборудуют 8-ядерным процессором Snapdragon 710 при поддержке 4 ГБ оперативной памяти. Встроенный накопитель на 64 ГБ можно расширить до 2 ТБ с помощью карты microSD.

Модуль основной камеры будет состоять из двух сенсоров с разрешением 12 Мп, а для съемки селфи и видеозвонков, по данным источника, предусмотрена 8-мегапиксельная фронтальная камера. Сканер отпечатков пальцев производитель разместит на боковой грани корпуса.

Sony Xperia 20
Смартфон Sony Xperia 20 появился на сайте интернет-магазина до официального анонса

Цена. Заявленная цена Sony Xperia 20 на странице интернет-магазина – 352 доллара (около 8900 гривен).

Дата анонса Xperia 20 по-прежнему не объявлена, однако есть основания полагать, что его официально анонсируют на выставке IFA 2019, которая пройдет в Берлине с 6 до 11 сентября.

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Теги: Новости Техно Техно Цены Новинки IFA 2019 Смартфоны Sony
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