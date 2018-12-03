Цена неансированного смартфона Xiaomi Mi 9 уже в сети

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Xiaomi Mi 9: цена
Xiaomi Mi 9: цена / Фото из открытых источников

В сети появились новые подробности о следующем флагмане компании Xiaomi, который готовят к выпуску в следующем году. Инсайдеры сообщили цену Xiaomi Mi 9.

Об этом сообщает iGeekPhone.

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По предварительным данным, цена на Xiaomi Mi 9 стартует от 434 доллара (около 12 300 гривен) за базовую версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флэш-памяти. Согласно более ранним утечкам, Xiaomi Mi 9 получит достаточно много изменений по сравнению с предшественником.

Xiaomi Mi 9
Xiaomi Mi 9 получит сканер отпечатков пальцев под экраном

Ожидается безрамочный дизайн с каплевидным вырезом и встроенным прямо в дисплей сканером отпечатков пальцев. Смартфон построен на основе процессора Qualcomm Snapdragon 8150, ранее известного как Snapdragon 855. При этом у Xiaomi Mi 9 есть все шансы стать первым смартфоном на базе Snapdragon 8150.

Xiaomi Mi 9
Xiaomi Mi 9 получит 48-мегапиксельный модуль камеры

Кроме того, новинка получит 10 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной флэш-памяти.

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Согласно более ранним утечкам также известно, что смартфон оснащается 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем, тройной камерой с основным 48-мегапиксельным сенсором Sony IMX586 и аккумулятором емкостью 3700 миллиампер часов.

Xiaomi Mi 9, скорее всего, поступит в продажу уже в первой половине 2019 года.

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Теги: Китай Техно Смартфоны Xiaomi Цены
Источник: Техно
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