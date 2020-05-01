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Цена подписки PlayStation Plus для украинцев изменилась

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PS Plus подешевела в Украине
PS Plus подешевела в Украине / Sony

В начале марта Sony сообщила, что стоимость подписки PlayStation Plus для украинских пользователей изменится с 1 мая. Цены на подписки несколько подешевеют.

Новые цены в PlayStation Plus актуальны сегодня. Снижение цен совпало с крупной распродажей, которая продолжается именно сейчас.

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Сколько стоят подписки

Новые цены PS Plus для Украины начнут действовать в 12:59 по киевскому времени и будут следующими:

  • 1 месяц – 209 гривен (было 249 гривен);
  • 3 месяца – 549 гривен (было 769 гривен);
  • 12 месяцев ссылка – 1 299 гривен (было 1 849 гривен).

Таким образом, больше всего сэкономить можно будет, купив годовую подписку.


Что такое PlayStation Plus?
PlayStation Plus – фирменный онлайн-сервис Sony, открывающий доступ ко многим функциям в играх для консолей PlayStation 4 и PlayStation 4 Pro.

Подписчики платформы от Sony получают бесплатные игры каждый месяц, специальные скидки в PS Store и доступ к облачному хранилищу объемом 100 ГБ. Кроме того геймеры получают возможность играть в оглайн режиме и общаться в сообществе игроков.

Ожидаемая дата презентации PlayStatin 5

Кстати, накануне журналист-инсайдер сообщил, что презентация PlayStation 5 пройдет 4 июня. Эта информация совпадает с данными аналитика Niko Partners Даниэля Ахмада, по словам которого, представят новую консоль раньше середины июня.

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Автор: Михаил Года
Теги: PlayStation Sony Новости Техно Техно Игры
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