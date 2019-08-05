Цена смартфона Samsung Galaxy Note10 появилась до анонса

До официального анонса нового флагманского смартфона Samsung Galaxy Note10 осталось несколько дней. В сети уже появились многие характеристики новинки. Теперь стала известна даже стоимость новинки.

Инсайдеры назвали цену нового флагмана от Samsung.

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По его информации Galaxy Note10 будет стоить 949 долларов (23 700 гривен). При этом продвинутая модификация Galaxy Note10 Plus оценена в 1099 долларов (27 500 гривен).

Обе версии получат 256 ГБ флэш-памяти. Речь идет о ценах в США.

Что известно о Samsung Galaxy Note10?

По слухам, смартфон получит 6,3-дюймовый AMOLED-дисплей. Фронтальную камеру спрячут в специальном вырезе. Для фронтальной камеры применили технологию Infinity-O – специальная дырка вверху экрана. В зависимости от региона, новинка будет работать на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 855 Plus или Exynos 9825.

Камер предусмотрено три: стандартный модуль с 12-мегапиксельным сенсором, сверхширокоугольный модуль с 16-мегапиксельным сенсором и телефото модуль с 12-мегапиксельным сенсором.

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