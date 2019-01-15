Цены на процессоры Intel 9000 без графического ядра опубликовали в сети
Недавно корпорация Intel пополнила семейство настольных процессоров Core 9 поколения новыми моделями. В сети опубликовали цены на новые чипы, которые не получили графических ядер.
Об этом сообщает Overclockers.
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Как стало известно из свежего прайс-листа Intel, урезанные версии процессоров Coffee Lake-S будут предлагаться по той же рекомендованной цене, что и версии с активным видеоядром. Довольно странный шаг, учитывая, что покупатели наверняка предпочтут полноценный вариант CPU за те же деньги.
Краткие технические характеристики и цены новых процессоров Intel LGA1151-v2 приведены в таблице ниже.
|Число ядер (потоков)
|Номинальная / Turbo-частота
|Видеоядро
|Память
|L3-кэш, МБ
|TDP, Вт
|Цена
|Core i9-9900K
|8 (16)
|3,6 / 5,0
|UHD 630
|DDR4-2666
|16
|95
|488 долларов (около 12 900 гривен)
|Core i9-9900KF
|8 (16)
|3,6 / 5,0
|–
|DDR4-2666
|16
|95
|488 долларов (около 12 900 гривен)
|Core i7-9700K
|8 (8)
|3,6 / 4,9
|UHD 630
|DDR4-2666
|12
|95
|374 долари (около 9 900 гривен)
|Core i7-9700KF
|8 (8)
|3,6 / 4,9
|–
|DDR4-2666
|12
|95
|374 долари (около 9 900 гривен)
|Core i5-9600K
|6 (6)
|3,7 / 4,6
|UHD 630
|DDR4-2666
|9
|95
|262 долларов (около 6 950 гривен)
|Core i5-9600KF
|6 (6)
|3,7 / 4,6
|–
|DDR4-2666
|9
|95
|262 долларов (около 6 950 гривен)
|Core i5-9400
|6 (6)
|2,9 / 4,1
|UHD 630
|DDR4-2666
|9
|65
|182 долларов (около 4 800 гривен)
|Core i5-9400F
|6 (6)
|2,9 / 4,1
|–
|DDR4-2666
|9
|65
|182 долларов (около 4 800 гривен)
|Core i3-9350KF
|4 (4)
|4,0 / 4,6
|–
|DDR4-2400
|8
|91
|173 долларов (около 4 600 гривен)
|Core i3-8100F
|4 (4)
|3,6 / -
|–
|DDR4-2400
|6
|65
|117 долларов (около 3 100 гривен)
|Core i3-8100
|4 (4)
|3,6 / -
|UHD 630
|DDR4-2400
|6
|65
|117 долларов (около 3 100 гривен)
С другой стороны, не стоит забывать, что нынешние решения Core 9000 серии расходятся, словно горячие пирожки, и часто отсутствуют на прилавках многих магазинов. В таком случае перед покупателями будет стоять выбор: ждать новых поставок или уже сейчас приобрести модификацию без встроенной графики.
Продажи упомянутых выше CPU планируют начать до конца января.
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