Цены на процессоры Intel 9000 без графического ядра опубликовали в сети

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Цены на процессоры Intel 9000 без графического ядра
Цены на процессоры Intel 9000 без графического ядра / Фото из открытых источников

Недавно корпорация Intel пополнила семейство настольных процессоров Core 9 поколения новыми моделями. В сети опубликовали цены на новые чипы, которые не получили графических ядер.

Об этом сообщает Overclockers.

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Как стало известно из свежего прайс-листа Intel, урезанные версии процессоров Coffee Lake-S будут предлагаться по той же рекомендованной цене, что и версии с активным видеоядром. Довольно странный шаг, учитывая, что покупатели наверняка предпочтут полноценный вариант CPU за те же деньги.

Краткие технические характеристики и цены новых процессоров Intel LGA1151-v2 приведены в таблице ниже.

Характеристики и цена процессоров Intel 9 поколения
  Число ядер (потоков) Номинальная / Turbo-частота Видеоядро Память L3-кэш, МБ TDP, Вт Цена
Core i9-9900K 8 (16) 3,6 / 5,0 UHD 630 DDR4-2666 16 95 488 долларов (около 12 900 гривен)
Core i9-9900KF 8 (16) 3,6 / 5,0 DDR4-2666 16 95 488 долларов (около 12 900 гривен)
Core i7-9700K 8 (8) 3,6 / 4,9 UHD 630 DDR4-2666 12 95 374 долари (около 9 900 гривен)
Core i7-9700KF 8 (8) 3,6 / 4,9 DDR4-2666 12 95 374 долари (около 9 900 гривен)
Core i5-9600K 6 (6) 3,7 / 4,6 UHD 630 DDR4-2666 9 95 262 долларов (около 6 950 гривен)
Core i5-9600KF 6 (6) 3,7 / 4,6 DDR4-2666 9 95 262 долларов (около 6 950 гривен)
Core i5-9400 6 (6) 2,9 / 4,1 UHD 630 DDR4-2666 9 65 182 долларов (около 4 800 гривен)
Core i5-9400F 6 (6) 2,9 / 4,1 DDR4-2666 9 65 182 долларов (около 4 800 гривен)
Core i3-9350KF 4 (4) 4,0 / 4,6 DDR4-2400 8 91 173 долларов (около 4 600 гривен)
Core i3-8100F 4 (4) 3,6 / - DDR4-2400 6 65 117 долларов (около 3 100 гривен)
Core i3-8100 4 (4) 3,6 / - UHD 630 DDR4-2400 6 65 117 долларов (около 3 100 гривен)

 

С другой стороны, не стоит забывать, что нынешние решения Core 9000 серии расходятся, словно горячие пирожки, и часто отсутствуют на прилавках многих магазинов. В таком случае перед покупателями будет стоять выбор: ждать новых поставок или уже сейчас приобрести модификацию без встроенной графики.

Продажи упомянутых выше CPU планируют начать до конца января.

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Теги: Техно Гаджеты Intel Цены Процессоры
Источник: Техно
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