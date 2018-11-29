CEO Google виступить в американському Конгресі

CEO компании Google Сундара Пичаи вызывают для выступления перед американскими конгрессменами. Слушания состоятся 5 декабря.

Об этом сообщает The Verge.

Он должен ответить на вопросы о проекте Dragonfly – это поисковик для Китая. Компанию обвиняют в политической предвзятости в результатах поиска, а также на цензуру в Dragonfly, которую, вроде бы, строит Google для китайского рынка.

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Это уже не первый раз Сундара Пичаи едет в Вашингтон для решения этих проблем. Но сейчас это слушание будет публичным.

Google начали критиковать за решение отказаться от приглашения на публичные слушания в сентябре, в котором приняли участие главный операционный директор Facebook Шерил Сандберг и генеральный директор Twitter Джек Дорси.

Как известно, на территории Китая поисковые системы, включая Google, Yahoo и Bing, фильтруют результаты поиска. Ранее сотрудники компании Google подписали открытое письмо к руководству против запуска цензурировать версии поисковика в Китае.

Проект поискового приложения под названием Dragonfly накладывает ограничения на возможности поиска. Project Dragonfly связывает запросы с телефонными номерами пользователей, за которыми, как предупреждает Amnesty International, может вестись более тщательный надзор.