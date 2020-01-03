Apple впервые за 28 лет примет участие в выставке CES 2020

Компания Apple появится на международной выставке CES 2020 в Лас-Вегасе для того, чтобы продемонстрировать систему умного дома Apple HomeKit. Также ряд компаний продемонстрируют свои гаджеты для системы умного дома, которые работают с голосовым помощником Apple – Siri

Что еще покажет Apple

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Исполнительный директор Apple Джейн Хорват планирует 7 января выступить с докладом в секции, посвященной конфиденциальности потребителей. Эту информацию подтверждает сайт CES. В то же время новых устройств Apple презентовать не собирается.

Компания из Купертино официально не участвовала в выставке CES с 1992 года. Тогда Apple презентовала портативный компьютер Newton.

Что покажут другие техногиганты

На CES 2020 Amazon и Google будут продвигать существующие цифровые помощники через свои собственные гаджеты, подключенные к Интернету, и аналогичные продукты других производителей. Предполагается, что оба гиганты представят новые программные функции и поделятся статистикой.

Consumer Electronic Show 2020 пройдет в Лас-Вегасе с 7 по 10 января.

Что такое CES 2020?

Это выставка потребительской электроники, которая проводится ежегодно в январе в Лас-Вегасе, штат Невада, США. Эта выставка организуется и финансируется торговой организацией Consumer Electronics Association. На этой выставке демонстрируются новейшие разработки в сфере бытовой электроники из всех уголков мира.

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