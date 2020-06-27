В начале июня Google выпустила первую публичную бету Android 11, которую могут опробовать не только владельцы "пикселей", но и пользователи смартфонов OnePlus, Xiaomi и OPPO. Как стало известно, некоторые из ключевых новых функций могут так и остаться эксклюзивными для устройств линейки Pixel.

Разработчики с портала XDA изучили документацию Android 11, в которой Google указывает, какие из новых функций должны быть реализованы на всех устройствах в обязательном порядке, на усмотрение производителей или не должны быть доступны совсем.

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В целом в документе описывается около 60 фишек, среди которых особого внимания заслуживают три – они будут необязательными для всех Android-устройств.

Меню питания

Первой функцией, реализация которой является необязательной для сторонних производителей, стало обновленное меню питания. Google кардинально переработала этот раздел системы, поместив в это меню доступ к платежным картам Google Pay и управление умными приборами в экосистеме Google Home.

Обновленные уведомления

Вторым опциональным нововведением стала группировка оповещений от мессенджеров в отдельный блок в центре сообщений. С такой реализацией новые входящие сообщения находятся всегда в верхней части списка, благодаря чему их не нужно искать среди других уведомлений.

IdentityCredential

Также в список необязательных изменений попал инструмент под названием IdentityCredential. Он позволяет приложениям хранить на устройстве документы, удостоверяющие личность пользователя. Это могут быть водительские права, паспорт или что-то еще. Подобная возможность уже реализована в некоторых странах (в частности, в Украине эти функции выполняет приложение Дия), однако новый инструмент Google позволяет дополнительно обезопасить личные данные, сохраняя их в выделенной защищенной области памяти на устройстве.

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Выбирать вендорам

Что касается конкретно этих трех фишек, то тут решать непосредственно производителям. Они могут как добавить эти изменения в свои прошивки, так и посчитать ненужными. Стоит отметить, что оболочки некоторых устройств уже содержат указанный или похожий функционал, который только появится в обновленном Android 11.