Чат-бота для диагностирования коронавируса разработали на базе сервиса Microsoft
Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) разработал чат-бота, который предварительно может определить симптомы вируса COVID-19. Для этого использовали сервис Microsoft Healthcare Bot для создания чат-бота.
Этот чат-бот предназначен для скрининга американцев, которые заподозрили у себя симптомы коронавируса, но не уверены, стоит ли обращаться за медицинской помощью, передает The Verge.
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Как работает бот
Бот имеет название Coronavirus Self Checker. Он задает ряд вопросов, основанных на рекомендациях CDC по симптомам коронавируса, и оценивает полученные данные. После этого бот может предложить пользователю:
- Самоизолироваться
- Проконсультироваться со специалистом
- Посетить пункт неотложной помощи.
Кроме того, чат-бот присылает дополнительную информацию и контакты с местными отделами здравоохранения.
Бот работает на базе платформы Microsoft Azure.
Коронавирус в США
США занимает третье место по количеству больных коронавирусом. 23 марта в этой стране лабораторно подтвердили 35 232 случая заражения коронавирусом. COVID-19 унес жизни 459 человек.
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