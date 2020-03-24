24 Канал Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Чат-бота для диагностирования коронавируса разработали на базе сервиса Microsoft

- Читати новину українською

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) разработал чат-бота, который предварительно может определить симптомы вируса COVID-19. Для этого использовали сервис Microsoft Healthcare Bot для создания чат-бота.

Этот чат-бот предназначен для скрининга американцев, которые заподозрили у себя симптомы коронавируса, но не уверены, стоит ли обращаться за медицинской помощью, передает The Verge.

Стоит прочитать Запустили Telegram-бота, помогающего определить заражение коронавирусом

Как работает бот

Бот имеет название Coronavirus Self Checker. Он задает ряд вопросов, основанных на рекомендациях CDC по симптомам коронавируса, и оценивает полученные данные. После этого бот может предложить пользователю:

  • Самоизолироваться
  • Проконсультироваться со специалистом
  • Посетить пункт неотложной помощи.

Кроме того, чат-бот присылает дополнительную информацию и контакты с местными отделами здравоохранения.

Бот работает на базе платформы Microsoft Azure.

Коронавирус в США

США занимает третье место по количеству больных коронавирусом. 23 марта в этой стране лабораторно подтвердили 35 232 случая заражения коронавирусом. COVID-19 унес жизни 459 человек.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Итальянская актриса Лючия Бозе умерла от коронавируса
сегодня
Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Техно Коронавирус Covid-19 Здоровье Интернет Новости США Microsoft
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
22 марта 21:32 Чем протирать смартфон от микробов: важные советы
Ірина Полицька
22 марта 18:05 Коронавирус в Украине: Telegram бот, онлайн карта и гаджеты для защиты
Михайло Года
22 марта 13:04 Кризис из-за коронавируса: как повлияет на IT-отрасль и спровоцирует ли увольнения
Ірина Полицька
21 марта 22:09 Карантин в Украине 2020: как работать дома и не потерять продуктивность
Ірина Полицька
20 марта 21:24 5 полезных функций Viber, о которых вы могли не знать
Ірина Полицька
Новости
Больше новостей
Залиште відгук