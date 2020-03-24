Чат-бота для диагностирования коронавируса разработали на базе сервиса Microsoft

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) разработал чат-бота, который предварительно может определить симптомы вируса COVID-19. Для этого использовали сервис Microsoft Healthcare Bot для создания чат-бота.

Этот чат-бот предназначен для скрининга американцев, которые заподозрили у себя симптомы коронавируса, но не уверены, стоит ли обращаться за медицинской помощью, передает The Verge.

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Как работает бот

Бот имеет название Coronavirus Self Checker. Он задает ряд вопросов, основанных на рекомендациях CDC по симптомам коронавируса, и оценивает полученные данные. После этого бот может предложить пользователю:

Самоизолироваться

Проконсультироваться со специалистом

Посетить пункт неотложной помощи.

Кроме того, чат-бот присылает дополнительную информацию и контакты с местными отделами здравоохранения.

Бот работает на базе платформы Microsoft Azure.

Коронавирус в США

США занимает третье место по количеству больных коронавирусом. 23 марта в этой стране лабораторно подтвердили 35 232 случая заражения коронавирусом. COVID-19 унес жизни 459 человек.

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