Чат-боты в Viber стали платными: кому придется платить

С апреля услуга чат-ботов в мессенджере Viber стала платной. Однако, платить нужно далеко не всем. Это нововведение касается только бизнеса. Об этом рассказал директор по продажам Rakuten Viber в Центральной и Восточной Европе Константин Костандинов.

Создание и использование ботов в Viber было и является бесплатной услугой.

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"Изменился спектр промо и рекламных возможностей для коммуникации бренда со своей аудиторией. То есть, платными чат-боты становятся только тогда, когда их используют для рекламы. Также это платная услуга, если бренд сообщает через приложение о каких-то акциях, распродажах и т.д.", – пояснил Костандинов.

Он добавил, что использование ботов в социальных целях, то есть для обмена информацией, новостями, будет бесплатным.

"И еще один важный момент – для наших пользователей чат-боты всегда будут бесплатными", – добавил директор по продажам Rakuten Viber.

Сейчас услугами чат-ботов в Viber активно пользуются украинские банки, например Приватбанк, ПУМБ и др. Также эту функцию используют компании, которым нужно разгрузить горячую линию.

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