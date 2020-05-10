Человеческая речь исчезнет за 5 лет: что разрабатывает Илон Маск
Илон Маск, который является основателем компании Tesla и SpaceX, сообщил, что его компания Neuralink разрабатывает технологию, которая позволит людям общаться без использования языковых средств. Это приведет к исчезновению человеческой речи всего за 5 лет.
Об этом Илон Маск рассказал Independent.
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Речь идет о разработке устройства для лечения серьезных заболеваний головного мозга в краткосрочной перспективе, а ее конечная цель заключается в совершенствовании людей.
Вам не придется говорить. Мы все еще сможем это делать по сентиментальным причинам,
– заявил Маск.
По мнению Маска, люди после внедрения чипа Neuralink в мозг смогут общаться очень быстро и с большей точностью.
"Я не уверен, что произойдет с речью. В такой ситуации это было бы похоже на матрицу. Ты хочешь говорить на другом языке? Нет проблем, просто скачай программу", – добавил Илон Маск.
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