Чем новая игра Far Cry: New Dawn отличается от своей предшественницы – Far Cry 5: видео

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Чем Far Cry: New Dawn отличается от Far Cry 5
Чем Far Cry: New Dawn отличается от Far Cry 5 / GameWatcher

Недавно компания Ubisoft анонсировала игру Far Cry: New Dawn, которая стала сиквелом шутера Far Cry 5. На презентации разработчики отметили, что события новой игры будут разворачиваться на той же местности (округ Хоуп, штат Монтана) через 17 лет после событий оригинальной Far Cry 5. Однако не все эти изменения существенны.

Об этом сообщает Overclockers.

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YouTube-блогер Cycu1 в одном из своих видео зассмотрел все изменения нового шутера.

Как оказалось, игровая карта, а также расположение и модели объектов в Far Cry: New Dawn во многом совпадают с Far Cry 5. Они отличаются только текстурами и антуражем.

Обзор игры Far Cry: New Dawn – смотрите видео

 

С одной стороны, это вполне логичный шаг, учитывая предысторию мира. А с другой стороны, по предварительному заказу Far Cry: New Dawn в украинском регионе Steam просят 780 гривен, тогда как стандартная версия Far Cry 5 продается за 845 грн.

Стоимость Far Cry: New Dawn выглядит завышенной, как в тривиальную переработку имеющихся материалов. Тем более Ubisoft уже не первый раз грешит подобными трюками.

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Far Cry 3: Blood Dragon использовала контент Far Cry 3, а карта мира в Far Cry Primal во многом взята из предыдущей части серии – Far Cry 4. Однако, в случае с Blood Dragon разработчики прямо заявили о переносе элементов с Far Cry 3 и установили сначала низкую цену. А ситуация с Far Cry Primal и Far Cry: New Dawn выглядит совсем иначе.

К слову, Far Cry: New Dawn появится в продаже 15 февраля для игровых платформ ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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Теги: Техно Игры
Источник: Техно
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