Чем опасны смартфоны, которые не получают обновлений

Пожалуй, наиболее противоречивой особенностью Android является обновление. Не вредоносное ПО, которому на практике довольно легко противостоять, а нерегулярные апдейты операционной системы. Компенсировать их отсутствие не могут даже обновления приложений и сервисов, которые выходят довольно часто, потому что они ни в коей мере не устраняют системных уязвимостей.

В чем заключается опасность

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Смартфоны, которые перестали получать системные обновления, больше других подвержены опасности взлома, пояснил Брайан Хиггингс, эксперт по безопасности компании Comaritech. Дело в том, что файловая система, инструменты безопасности и даже само ядро операционки требуют постоянного совершенствования.

Если этим пренебречь, система будет постепенно наполняться новыми уязвимостями, которые будут проявлять себя через появление новых сценариев использования, и, по сути, становится отличной площадкой для извлечения конфиденциальных данных пользователя такого устройства.

Какие смартфоны больше поддаются взлому

Практика показывает, что основной акцент в своей деятельности хакеры и другие злоумышленники обычно делают на устройства, которые уже не получают обновления. Именно поэтому большая часть всех вирусов и эксплойтов появляется для Android предыдущих поколений. Дело в том, что у хакеров банально нет путей обхода систем безопасности свежих версий ОС.

Конечно, это не означает, что они не появятся в будущем, скорее, наоборот, однако до тех пор, пока устройства будет получать обновления с исправлениями багов и уязвимостей, взломать их будет сложнее.

Зачем нужны обновления

Своевременные обновления ОС – залог безопасности пользователей. Как только злоумышленники находят очередной способ проникновения сквозь систему безопасности, пользователи находятся под угрозой. Следовательно от создателей ОС зависит, насколько быстро данные пользователей будут в безопасности. Это напрямую зависит от того, когда выйдет очередное обновление системы, в котором все ошибки исправлены. Практика показывает, что Google целенаправленно не устраняет все имеющиеся уязвимости сразу, а предпочитает выпускать апдейты с исправлениями постепенно.

Что мешает Google выпускать обновления специально под обнаруженные уязвимости сразу, а не выжидать бог знает чего по несколько месяцев? Google, как и любая другая компания, в первую очередь ориентирована на прибыль, а разработка и оптимизация обновления безопасности денег не приносят, хотя обходятся ей очень дорого. Поэтому нет ничего удивительного в том, что поисковый гигант всего лишь имитирует программную поддержку смартфонов на Android.

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