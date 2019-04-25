Чем удивит юбилейный процессор AMD Ryzen 7 2700X 50th Anniversary Edition

1 Читати новину українською
AMD Ryzen 7 2700X 50th Anniversary Edition: особенности и фото
AMD Ryzen 7 2700X 50th Anniversary Edition: особенности и фото / AMD

Уже 1 мая компания Advanced Micro Devices будет праздновать свое 50-летие и именно по этому случаю "красный" чипмейкер выпустит ограниченный тираж процессоров Ryzen 7 2700X 50th Anniversary Edition. Однако, если вы решите приобрести юбилейный чип, вас ожидает приятный подарок.

Особенности нового процессора. Как сообщает VideoCardz, изначально предполагалось, что новинка представляет собой отборный вариант доступного в рознице CPU, работающий на более высоких частотах. Как выяснилось, главная особенность Ryzen 7 2700X 50th Anniversary Edition заключается в уникальной гравировке крышки.

Читайте также: В Tesla рассказали о собственном процессоре для беспилотных авто

Рядом с привычным логотипом RYZEN высечена надпись AMD 50 и автограф нынешнего генерального директора AMD Лизы Су.

AMD Ryzen 7 2700X 50th Anniversary Edition
AMD Ryzen 7 2700X 50th Anniversary Edition будет украшать автограф Лизы Су

Кроме того, CPU поставляется в необычной упаковке, по которой сразу видно, что перед нами "юбилейная" версия Ryzen 7 2700X, а в комплектацию входит фирменный кулер Wraith Prism с RGB-подсветкой.

AMD Ryzen 7 2700X 50th Anniversary Edition
AMD Ryzen 7 2700X 50th Anniversary Edition будет доступен в продаже 1 мая

Характеристики. Технические характеристики AMD Ryzen 7 2700X 50th Anniversary Edition, как упоминалось выше, полностью унаследовал от обычной модели: рабочие частоты от 3,7 до 4,3 ГГц, 16 МБ кэш-памяти L3 и номинальный теплопакет 105 Вт.

Цена. Как ожидается, "юбилейная" версия Ryzen 7 2700X будет на 40 долларов дороже обычной модели.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Страстная пятница: что можно и нельзя делать в этот день – традиции и обычаи украинцев
сегодня
62210
Теги: Техно Гаджеты AMD Процессоры
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Смартфон Meizu 16s представили официально: характеристики и цена
24 апреля 14:09 Смартфон Meizu 16s представили официально: характеристики и цена
537
Обзор Honor 10 Lite: премиальный вид и достойная камера за бюджетную цену
23 апреля 20:59 Обзор Honor 10 Lite: премиальный вид и достойная камера за бюджетную цену
186
День Земли: 5 самых "зеленых" технологических компаний мира
22 апреля 21:02 День Земли: 5 самых "зеленых" технологических компаний мира
214
Google I / O 2019: что это такое, сколько стоят билеты и что представит компания
22 апреля 08:09 Google I / O 2019: что это такое, сколько стоят билеты и что представит компания
186
Инновационный подход и потенциал: Топ-цитаты президента Dell в регионе ЕМЕА об украинском рынке
21 апреля 16:04 Инновационный подход и потенциал: Топ-цитаты президента Dell в регионе ЕМЕА об украинском рынке
Євгенія Мазур 136
Новости
Больше новостей
Залиште відгук