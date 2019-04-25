Чем удивит юбилейный процессор AMD Ryzen 7 2700X 50th Anniversary Edition

Уже 1 мая компания Advanced Micro Devices будет праздновать свое 50-летие и именно по этому случаю "красный" чипмейкер выпустит ограниченный тираж процессоров Ryzen 7 2700X 50th Anniversary Edition. Однако, если вы решите приобрести юбилейный чип, вас ожидает приятный подарок.

Особенности нового процессора. Как сообщает VideoCardz, изначально предполагалось, что новинка представляет собой отборный вариант доступного в рознице CPU, работающий на более высоких частотах. Как выяснилось, главная особенность Ryzen 7 2700X 50th Anniversary Edition заключается в уникальной гравировке крышки.

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Рядом с привычным логотипом RYZEN высечена надпись AMD 50 и автограф нынешнего генерального директора AMD Лизы Су.



AMD Ryzen 7 2700X 50th Anniversary Edition будет украшать автограф Лизы Су

Кроме того, CPU поставляется в необычной упаковке, по которой сразу видно, что перед нами "юбилейная" версия Ryzen 7 2700X, а в комплектацию входит фирменный кулер Wraith Prism с RGB-подсветкой.



AMD Ryzen 7 2700X 50th Anniversary Edition будет доступен в продаже 1 мая

Характеристики. Технические характеристики AMD Ryzen 7 2700X 50th Anniversary Edition, как упоминалось выше, полностью унаследовал от обычной модели: рабочие частоты от 3,7 до 4,3 ГГц, 16 МБ кэш-памяти L3 и номинальный теплопакет 105 Вт.

Цена. Как ожидается, "юбилейная" версия Ryzen 7 2700X будет на 40 долларов дороже обычной модели.

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