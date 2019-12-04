Чем вдохновлялись дизайнеры электрокара Tesla Cybertruck: неожиданное заявление Маска

Анонс электрокара Tesla Cybertruck запомнился не только разбитым "пуленепробиваемым" стеклом, но необычным дизайном футуристического "броневика". За интересный внешний вид новинку сравнили с низкополигональной моделью авто из компьютерной игры, и как оказалось, пользователи частично были правы.

Tesla Cybertruck – авто из видеоигры в реальной жизни

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После презентации пикапа на его сходство с культовым джипом Warthog из игровой вселенной Halo обратил внимание знаменитый блогер Чельберг, известный под ником PewDiePie.

Он опубликовал в Twitter иронический коллаж, поместив Cybertruck с "прифотошопленим" пулеметом в кадр из игры, и поинтересовался у Илона Маска, получит ли новинка возможность установки различных опций.

Does it allow attachments? Either way I want one! pic.twitter.com/lhlVu6GoDN — ƿ૯ωძɿ૯ƿɿ૯ (@pewdiepie) November 22, 2019

Глава Tesla в долгу не остался и ответил, что у автомобиля будут "улетные приспособления".

Gonna have some sick attachments — Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2019

Позже бизнесмен подтвердил, что дизайн новинки "заимствован" из компьютерных игр.

Cybertruck вдохновлен играми вроде Halo. Это Warthog в реальной жизни,

– отметил он в Twitter.

Cybertruck is inspired by games like Halo. Warthog irl!! — Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2019

"Дополнение" электрокара

Пока неизвестно, какие именно "приспособления" имел в виду Маск. Вряд ли речь шла о пулемете, но стоит отметить, что The Boring Company ранее выпустила огнемет с оригинальным названием Not a Flamethrower ("Не огнемет", – ред.).



Warthog из игры Halo

Не исключено, что когда-нибудь на страницах Twitter засветится и столь экзотическая модификация электрокара – пусть и в виде прототипа.

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