Чем вдохновлялись дизайнеры электрокара Tesla Cybertruck: неожиданное заявление Маска
Анонс электрокара Tesla Cybertruck запомнился не только разбитым "пуленепробиваемым" стеклом, но необычным дизайном футуристического "броневика". За интересный внешний вид новинку сравнили с низкополигональной моделью авто из компьютерной игры, и как оказалось, пользователи частично были правы.
Tesla Cybertruck – авто из видеоигры в реальной жизни
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После презентации пикапа на его сходство с культовым джипом Warthog из игровой вселенной Halo обратил внимание знаменитый блогер Чельберг, известный под ником PewDiePie.
Он опубликовал в Twitter иронический коллаж, поместив Cybertruck с "прифотошопленим" пулеметом в кадр из игры, и поинтересовался у Илона Маска, получит ли новинка возможность установки различных опций.
Глава Tesla в долгу не остался и ответил, что у автомобиля будут "улетные приспособления".
Позже бизнесмен подтвердил, что дизайн новинки "заимствован" из компьютерных игр.
Cybertruck вдохновлен играми вроде Halo. Это Warthog в реальной жизни,
– отметил он в Twitter.
"Дополнение" электрокара
Пока неизвестно, какие именно "приспособления" имел в виду Маск. Вряд ли речь шла о пулемете, но стоит отметить, что The Boring Company ранее выпустила огнемет с оригинальным названием Not a Flamethrower ("Не огнемет", – ред.).
Warthog из игры Halo
Не исключено, что когда-нибудь на страницах Twitter засветится и столь экзотическая модификация электрокара – пусть и в виде прототипа.
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