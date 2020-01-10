Из-за сбоя в работе Vodafone пользователь купил 500 SIM-карт за 75 гривен

Из-за сбоя в системе интернет-магазина Vodafone украинец приобрел 500 SIM-карт практически бесплатно. Стандартная цена стартовых пакетов Supernet в интернет-магазине Vodafone составляет 25 гривен, но из-за сбоя они стоили 0,10 гривен.

Эту историю рассказал сам пользователь, которого зовут Григорий, изданию Liga.tech.

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Он говорит, что это была акционная распродажа стартовых пакетов. На Рождество произошел сбой и цена на пакет Supernet 4G Start составила 10 копеек. Сейчас на это предложение в магазине есть сообщение "нет в наличии", но кэш Google хранит информацию о копеечной цене.

Пользователь смог купить по 10 копеек 500 SIM-карт. С учетом доставки за всю покупку он заплатил 75 гривен.



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Правда, в магазине этот заказ отменили и вернули ему деньги. Но Григорий второй раз сумел сделать эту покупку. В службе поддержки отказывались выполнять этот заказ, подчеркнув, что это была ошибка.

Но впоследствии позицию сменили. Григорию сообщили, что он получит свой заказ за уплаченные им деньги.



Вместе с доставкой пользователь заплатил 75 гривен

"Поскольку покупка состоялась, клиент получит свой заказ по той цене, которую за него заплатил", – сообщила пресс-секретарь оператора Виктория Павловская.

Григорий подтвердил, что с ним уже связались и заверили, что он получит заказ в течение 4 дней.

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