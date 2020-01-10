24 канал lifestyle Здоровье спорт Дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Из-за сбоя в работе Vodafone пользователь купил 500 SIM-карт за 75 гривен

21 Читати новину українською
В работе Vodafone произошел сбой / mediasat.info

Из-за сбоя в системе интернет-магазина Vodafone украинец приобрел 500 SIM-карт практически бесплатно. Стандартная цена стартовых пакетов Supernet в интернет-магазине Vodafone составляет 25 гривен, но из-за сбоя они стоили 0,10 гривен.

Эту историю рассказал сам пользователь, которого зовут Григорий, изданию Liga.tech.

Интересно: Google отключила умный дом Xiaomi: что случилось

Он говорит, что это была акционная распродажа стартовых пакетов. На Рождество произошел сбой и цена на пакет Supernet 4G Start составила 10 копеек. Сейчас на это предложение в магазине есть сообщение "нет в наличии", но кэш Google хранит информацию о копеечной цене.

Пользователь смог купить по 10 копеек 500 SIM-карт. С учетом доставки за всю покупку он заплатил 75 гривен.

Через збій у роботі Vodafone користувач 500 SIM-карт за 75 гривень
В Vodafone назвали ситуацию сбоем в работе

Как отреагировали в Vodafone

Правда, в магазине этот заказ отменили и вернули ему деньги. Но Григорий второй раз сумел сделать эту покупку. В службе поддержки отказывались выполнять этот заказ, подчеркнув, что это была ошибка.

Но впоследствии позицию сменили. Григорию сообщили, что он получит свой заказ за уплаченные им деньги.

Через збій у роботі Vodafone користувач 500 SIM-карт за 75 гривень
Вместе с доставкой пользователь заплатил 75 гривен

"Поскольку покупка состоялась, клиент получит свой заказ по той цене, которую за него заплатил", – сообщила пресс-секретарь оператора Виктория Павловская.

Григорий подтвердил, что с ним уже связались и заверили, что он получит заказ в течение 4 дней.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Где погулять в Киеве: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
сегодня
114581
Автор: Ирина Полицкая
Теги: Техно Интернет Новости Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
7 января 22:01 Вас прослушивают: кто и зачем следит за пользователями через смартфоны
Анастасія Кушпіт 4149
5 января 22:09 Лучшие смартфоны Xiaomi 2019 года – подборка Техно 24
Анастасія Можаровська 2159
5 января 13:05 Фото черной дыры, миссия New Horizon и новая ракета от Маска: космические итоги 2019 года
Михайло Года 284
4 января 22:02 Что такое астероид Бенну и почему он опасен?
Назар Токар 443
4 января 08:08 15 стикеров в Telegram, которые стоит скачать
70879
Новости
Больше новостей
Залиште відгук