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Черная дыра в центре Млечного пути оказалась легче, чем предполагалось

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Галактика Млечный путь / NASA

В центре нашей галактики расположена огромная черная дыра Стрелец A*, о природе которой астрономы спорят последние 20 лет. Исследователи из Гарварда и Института радиоастрономии в Бонне провели точные измерения и узнали, что это космическое тело в миллионы раз тяжелее чем Солнце.

Ученые наблюдали за центром Млечного пути в течение 18 лет, чтобы убедиться, что там действительно находится черная дыра, а не другое космическое тело.

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Исследование галактики

Ученые также хотели вычислить ее массу, которая, согласно ранним заявлениям, составляет примерно 4,3 миллиона солнечных масс. Сложность этого исследования заключалась в том, что Стрелец A* не создает мощные выбросы плазмы и поэтому слабо заметен даже для специального оборудования.

Сфотографировать центр Млечного пути пока не представляется возможным

Для подсчетов исследователи использовали данные с радиотелескопа VLBA. С его помощью было определено, что минимальная масса Стрельца A* составляет миллион масс Солнца – четверть от предполагаемого значения.

При этом плотность объекта свидетельствует о том, что астрономы следили именно за сверхмассивной черной дырой. Авторы проектв пришли к выводу, что она занимает только часть таинственного объекта в центре Млечного пути.

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Автор: Михаил Года
Теги: Техно Новости Техно Космос
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