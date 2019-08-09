Черная материя существовала до создания Вселенной

Оказывается, что Вселенная может состоять из материи, которая возникла до ее рождения. Вполне возможно, что физики уже наблюдали загадочную материю в различных исследованиях, однако не поняли этого.

Вполне вероятно, что темная материя существовала задолго до Большого взрыва, с которого, как принято считать, началось существование нашей Вселенной. Так считает ученый балтиморского Университета Джона Хопкинса Томми Тенканен. И хотя сама идея не нова, физик и астроном изложил математическое объяснение, которое подтверждает ее достоверность, об этом сообщает Newsweek.

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Исследование раскрывает новую связь между физикой элементарных частиц и астрономией. Если темная материя состоит из новых частиц, которые были образованы до Большого взрыва, они могли повлиять на уникальный способ распределения галактик в космосе. Это условие можно использовать для того, чтобы выявить суть темной материи и сделать выводы о временах до Большого взрыва,

– рассказывает Томми Тенканен.

Сейчас ученые не могут объяснить, из чего состоит 95% массы Вселенной. Они допускают существование гипотетических "темных" форм материи и энергии, чтобы объяснить большие пробелы в знаниях человечества. Считается, что на темную материю может приходиться до 27% массы Вселенной в то время, как темная энергия ответственна за 68%.

На "нормальную" материю (то есть то, что мы видим) приходится лишь 5%. В отличие от нормальной материи, темная не светится, а также вообще не отражает и не поглощает свет. Ученые только допускают существование темной материи, пытаясь исследовать ее очевидное гравитационное воздействие на нормальную материю.

Ранее ученые считали, что темная материя образовалась во время Большого взрыва, с которого и началось существование Вселенной. Однако именно то, что ее до сих пор не обнаружили, вполне может указывать на ошибочность такого утверждения.

Если бы темная материя действительно была следствием Большого взрыва, тогда исследователи должны были бы наблюдать сигнал темной материи во время различных экспериментов в области элементарных частиц,

– добавил Тенканен.

Исследование Тенканена содержит математическое обоснование, указывающие на вероятность существования темной материи до Большого взрыва.

Физик-теоретик Алан Гат считает, что теория Большого взрыва элегантно объясняет все, что произошло после возникновения Вселенной. Однако все, что было до этого события – остается загадкой.

Теория инфляционной вселенной, с другой стороны, описывает сам взрыв и дает гипотетические ответы на такие вопросы,

– пояснил исследователь.

Тенканен говорит, что быстрое расширение пространства могло привести к созданию большого количества так называемых "скалярных" частиц, которые включают известный бозон Хиггса, который открыли в 2012 году.

Мы не знаем, что такое темная материя. Но если она как-то связана со скалярными частицами, тогда она может быть старше, чем Большой взрыв,

– сказал ученый.



Здесь изображено распределение темного вещества, галактик и горячего газа в ядре слияния галактики Abell 520.

Что такое темная материя?

Темная материя – это загадочное гипотетическое вещество, которое ученые пока не обнаружили. На основе наблюдений структур больших по размерам галактик и их интерпретации в рамках теории Большого Взрыва установлено, что темная материя составляет 85% во Вселенной.



Поскольку темная материя еще не наблюдалась, если она существует, то взаимодействует с обычным барионовым веществом и излучением, за исключением силы тяжести.

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