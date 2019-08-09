Черная материя существовала до создания Вселенной

100 Читати новину українською
Темная материя существовала до Большого Взрыва
Темная материя существовала до Большого Взрыва / physicsworld.com

Оказывается, что Вселенная может состоять из материи, которая возникла до ее рождения. Вполне возможно, что физики уже наблюдали загадочную материю в различных исследованиях, однако не поняли этого.

Вполне вероятно, что темная материя существовала задолго до Большого взрыва, с которого, как принято считать, началось существование нашей Вселенной. Так считает ученый балтиморского Университета Джона Хопкинса Томми Тенканен. И хотя сама идея не нова, физик и астроном изложил математическое объяснение, которое подтверждает ее достоверность, об этом сообщает Newsweek.

Читайте также: Падение метеора на Юпитере зафиксировали на видео

Исследование раскрывает новую связь между физикой элементарных частиц и астрономией. Если темная материя состоит из новых частиц, которые были образованы до Большого взрыва, они могли повлиять на уникальный способ распределения галактик в космосе. Это условие можно использовать для того, чтобы выявить суть темной материи и сделать выводы о временах до Большого взрыва,
– рассказывает Томми Тенканен.

Сейчас ученые не могут объяснить, из чего состоит 95% массы Вселенной. Они допускают существование гипотетических "темных" форм материи и энергии, чтобы объяснить большие пробелы в знаниях человечества. Считается, что на темную материю может приходиться до 27% массы Вселенной в то время, как темная энергия ответственна за 68%.

На "нормальную" материю (то есть то, что мы видим) приходится лишь 5%. В отличие от нормальной материи, темная не светится, а также вообще не отражает и не поглощает свет. Ученые только допускают существование темной материи, пытаясь исследовать ее очевидное гравитационное воздействие на нормальную материю.

Ранее ученые считали, что темная материя образовалась во время Большого взрыва, с которого и началось существование Вселенной. Однако именно то, что ее до сих пор не обнаружили, вполне может указывать на ошибочность такого утверждения.

Если бы темная материя действительно была следствием Большого взрыва, тогда исследователи должны были бы наблюдать сигнал темной материи во время различных экспериментов в области элементарных частиц,
– добавил Тенканен.

Исследование Тенканена содержит математическое обоснование, указывающие на вероятность существования темной материи до Большого взрыва.

Физик-теоретик Алан Гат считает, что теория Большого взрыва элегантно объясняет все, что произошло после возникновения Вселенной. Однако все, что было до этого события – остается загадкой.

Теория инфляционной вселенной, с другой стороны, описывает сам взрыв и дает гипотетические ответы на такие вопросы,
– пояснил исследователь.

Тенканен говорит, что быстрое расширение пространства могло привести к созданию большого количества так называемых "скалярных" частиц, которые включают известный бозон Хиггса, который открыли в 2012 году.

Мы не знаем, что такое темная материя. Но если она как-то связана со скалярными частицами, тогда она может быть старше, чем Большой взрыв,
– сказал ученый.

Темна матерія
Здесь изображено распределение темного вещества, галактик и горячего газа в ядре слияния галактики Abell 520.

Что такое темная материя?
Темная материя – это загадочное гипотетическое вещество, которое ученые пока не обнаружили. На основе наблюдений структур больших по размерам галактик и их интерпретации в рамках теории Большого Взрыва установлено, что темная материя составляет 85% во Вселенной.

Поскольку темная материя еще не наблюдалась, если она существует, то взаимодействует с обычным барионовым веществом и излучением, за исключением силы тяжести.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Взрыв и утечка радиации на полигоне под Архангельском: что известно на данный момент – фото, вид
сегодня
3211
Теги: исследования Новости Техно Техно Космос
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
История игры Counter-Strike: от пользовательского мода к самой популярной "стрелялки" в мире
9 августа 10:23 История игры Counter-Strike: от пользовательского мода к самой популярной "стрелялки" в мире
Анастасія Можаровська 649
Что такое Root-права и как их получить на Android: инструкция
9 августа 08:05 Что такое Root-права и как их получить на Android: инструкция
26267
Как создать успешный стартап и попасть в Кремниевую долину: разговор с Владимиром Заставным
8 августа 21:04 Как создать успешный стартап и попасть в Кремниевую долину: разговор с Владимиром Заставным
Ірина Полицька 127
Кто такой Илон Маск: биография и малоизвестные факты об известном инженере
8 августа 10:02 Кто такой Илон Маск: биография и малоизвестные факты об известном инженере
Анастасія Можаровська 4976
Смартфон Samsung Galaxy Note10 представили официально: характеристики и цена
8 августа 00:25 Смартфон Samsung Galaxy Note10 представили официально: характеристики и цена
396
Новости
Больше новостей
Залиште відгук