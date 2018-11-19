23 ноября в Украине состоится черная пятница – это день массовых распродаж. С каждым годом к акции приобщаются все больше магазинов. В этом материале мы собрали предложения самых популярных интернет-магазинов, которые устраивают распродажи в черную пятницу 2018.

Черная пятница в Citrus

Как рассказали в пресс-службе интернет-магазина, покупателям предлагают до 70% скидок. При этом клиентам позволяют самостоятельно выбрать товары для скидок.

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Согласно условиям акции, пользователь имеет возможность выбрать пять товаров, на которые хочет получить скидку. За несколько дней до старта акции магазин проведет итоги и выберет 10 самых популярных товаров, за которые голосовали покупатели. Именно эти товары попадут на распродажу в черную пятницу.

Кстати, среди участников, которые будут участвовать в голосовании за 10 лучших товаров, разыграют 20 сертификатов номиналом тысяча гривен на прокупку в Citrus.

Черная пятница в Allo

Магазин Allo обещает, что в рамках акции покупатели получат минимальную скидку 20%. При этом некоторые товары можно будет приобрести со скидкой до 70%. В целом компания обещает 500 товаров, которые можно будет купить дешевле.

Чтобы получить информацию об остальных скидках, нужно заранее зарегистрироваться на сайте. Как обещают в компании, таким образом клиенты получат доступ к распродаже быстрее, поэтому и времени на раздумья "покупать или нет" будет больше.

Кроме того, зарегистрированные покупатели получат доступ ко многим эксклюзивным товарам по выгодным ценам. При этом количество выгодных предложений ограничено, поэтому для всех желающих товаров едва ли хватит.

Черная пятница в интернет-магазинах техники

Черная пятница в MOYO

Компания проводит распродажи в несколько этапов. Так, первый этап длится с 15 по 22 ноября. В этот промежуток магазин обещает более 7500 товаров со скидками, которые будут достигать до 75%.

В компании отмечают, что некоторые товары будут продавать ниже закупочных цен.

А 23 ноября, в черную пятницу, стартует второй этап. В этот день станут доступны эксклюзивные предложения и новинки.

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Черная пятница в Comfy

Магазин Comfy обещает скидки на следующие категории товаров: смартфоны; пылесосы; телевизоры; холодильники; стиральные машины; ноутбуки; наушники; смарт-часы; а также приставки Sony PS4. В том числе скидки коснутся и смартфонов iPhone.

Черная пятница Eldorado

Этот интернет-магазин предлагает распродажу не один день, а целый месяц. В "черный ноябрь" компания обещает распродажи до -70%. Эта акция продлится до 25 ноября.

В интернет-магазинах этого можно избежать

Черная пятница в Rozetka

Компания начинает распродажу сразу после полуночи 23 ноября, а завершится акция, когда закончится товар на складе. Также в магазине отмечают, что они не будут намеренно завышать цены, чтобы потом продавать со скидками.

Поэтому покупатели, которые планируют купить продукт со скидкой, должны зарегистрироваться. после этого получают специальный промокод, который дает право на скидку 23 ноября.

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