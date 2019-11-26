Черная пятница 2019 на AliExpress: какие товары приобрести со скидками

Масштабний розпродаж – Чорна п'ятниця – пройде вже 29 листопада. Тисячі магазинів робитимуть неймовірні знижки на товари, серед них і один із найбільших торговельних майданчиків Aliexpress.

Товары стоит приобрести со скидками в Черную пятницу на AliExpress разбирались журналисты Техно 24.

К теме: Черная пятница в Украине: магазины техники, где можно купить товар со скидкой

Робот-пылесос

Давно мечтали приобрести себе такого "помощника"? Черная пятница – это прекрасная возможность не только приобрести себе робота-пылесоса, но и сэкономить кругленькую сумму.

Робот iLIFE V7s Plus примечательный длительным временем автономной работы и набором полезных функций. Робот-пылесос благодаря невысокому корпусу (84 миллиметра) может достать пыль даже в очень отдаленных местах и под диваном. А благодаря боковым колесам iLIFE V7s Plus может преодолевать различные препятствия, например, пороги или ковры.



iLIFE V7s Plus

Время автономной работы iLIFE V7s Plus составляет 120 минут после полной зарядки. После успешно выполненной работы робот вернется на станцию для подзарядки. К слову, управлять iLIFE V7s Plus максимально просто – благодаря приложению в смартфоне.

Сейчас цена iLIFE V7s Plus составляет 4745 гривен, однако во время Черной пятницы робот-пылесос можно будет приобрести за 3 912 гривен.

Электросамокат

Еще один незаменимый "друг" в городских условиях – электрический самокат. Такой вид транспорта приобретает широкое распространение не только в мире, но и в Украине. Поэтому если вы планируете присоединиться к ecofriendly-сообществу или же просто сэкономить свое время и не стоять в пробках, то электросамокат – удачный выбор.



Mi Electric Scooter Pro

На рынке есть немало моделей с различными наборами функций и особенностями конструкций. Xiaomi Mi Electric Scooter Pro очень удобен в перевозке: его легко можно сложить и положить в багажник автомобиля. А весит самокат 14,2 килограмма.

Запас хода Mi Electric Scooter Pro – 45 километров. Самокат оборудовали мощными фарами, которые освещают дорогу на 6 метров вперед. Это обеспечит безопасность поездки в темное время суток.



Mi Electric Scooter Pro

Обойдется такой вид транспорта от 11 612 гривен, а во время распродажи в Черную пятницу его можно будет приобрести на AliExpress от 11 238 гривен.

Смарт-часы

Смарт-часы получили широкое распространение не только среди любителей активного отдыха и спорта. Сейчас умный девайс можно увидеть у многих пользователей, ведь он не только функционален, но и выглядит довольно стильно.

Интересно: Черная пятница 2019: какие смартфоны купить на распродажах

Huami Amazfit Pace, к примеру, кроме интересного дизайна получил поддержку 11 режимов тренировки, функцию Always on Display и до 5 дней автономной работы от одного заряда аккумулятора.



Huami Amazfit Pace

Сейчас Huami Amazfit Pace можно приобрести за 2397 гривен, а во время Черной пятницы умный девайс обойдется в 2 022 гривны.

Термокружка

Приближается зимнее время и во время любых путешествий термокружка станет вашим незаменимым спутником. На рынке немало товаров, которые представлены в этой ктегории. Однако не так много компаний, которые могут предложить термокружку, которая продержит ваш напиток теплым до 24 часов.



Xiaomi Mijia Pinztea

Xiaomi Mijia Pinztea сможет сохранить температуру напитков от 12 до 24 часов. Термокружка изготовлена из экологичного материала и сертифицирована по стандарту CIQ. Объем кружки – до 300 миллилитров.

Купить Xiaomi Mijia Pinztea можно за 769 гривен, а во время Черной пятницы термокружка на AliExpress обойдется в 755 гривен.

Наушники

Любите слушать музыку и не представляете свою жизнь без нее? Здесь найдется гаджет и для вас. На сайте много предложений по беспроводными наушниками, которые могут удовлетворить потребности любого пользователя.

Бренд Honor хорошо себя зарекомендовал на рынке, тем более на AliExpress есть официальные дестрибюторы вендора.



Honor FreeBuds

Беспроводные наушники Honor FreeBuds могут похвастаться защитой от воды, удобной формой и стильным дизайном.

Читайте также: Цифра дня: сколько кэшбека получили украинцы на распродаже AliExpress

Цена Honor FreeBuds – 1731 гривна, а во время Черной пятницы они обойдутся в 1 713 гривен.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно