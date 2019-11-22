Черная пятница в Украине: магазины техники, где можно купить товар со скидкой

29 ноября в Украине, как и во всем мире, состоится Черная пятница. С каждым годом наши интернет-магазины все активнее приобщаются к этой акции. В каких магазинах можно будет приобрести технику и гаджеты со скидкой – далее.

Техно 24 подготовил список магазинов техники, где будут скидки в Черную пятницу.

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Алло

В этом интернет-магазине распродажу начинают в ночь с 28 на 29 ноября. Интересно, что товары со скидками можно будет купить до тех пор, пока не будут распроданы все акционные товары.

Какие товары можно будет приобрести со скидкой, в компании не говорят. И предлагают загрузить специальное приложение, которое позволит отслеживать ход распродажи, а главное не пропустить старт Черной пятницы.



Черная пятница в Алло

Розетка

Ресурс тоже предлагает скачать приложение. Это позволит присоединиться к Черной пятнице еще в четверг (28 ноября).

Со скидкой можно будет приобрести такие девайсы:

Смартфоны . Причем можно будет приобрести как новые модели, так и подержанные смартфоны. Предлагают смартфоны производителей Apple, Asus, Huawei, Meizu, Samsung, Sony, Xiaomi и других брендов.

. Причем можно будет приобрести как новые модели, так и подержанные смартфоны. Предлагают смартфоны производителей Apple, Asus, Huawei, Meizu, Samsung, Sony, Xiaomi и других брендов. Планшеты . Со скидкой можно будет купить устройства от Apple, Huawei, Asus, Samsung, Lenovo, Prestigio, Pixus.

. Со скидкой можно будет купить устройства от Apple, Huawei, Asus, Samsung, Lenovo, Prestigio, Pixus. Ноутбуки . В каталоге аксессуары от Apple, Asus, Lenovo, Prestigio, Dell, HP, MSI и тому подобное.

. В каталоге аксессуары от Apple, Asus, Lenovo, Prestigio, Dell, HP, MSI и тому подобное. ПК. Есть много вариантов, в частности, начального уровня, игровых, для работы и учебы от Asus, Dell, HP, Intel, Lenovo, Prestigio, ARTLINE.

Принтеры . Печатающие устройств в каталоге представлены от Brother, Canon, Epson, HP, Samsung и др.

. Печатающие устройств в каталоге представлены от Brother, Canon, Epson, HP, Samsung и др. Телевизоры . Можно купить со скидкой от LG, Samsung, Sony к Philips и Panasonic.

. Можно купить со скидкой от LG, Samsung, Sony к Philips и Panasonic. Холодильники . Однокамерные и двухкамерные, Side-by-side, Многодверные, встраиваемые для вина, гостиничного типа. На сайте большой выбор холодильных устройств от Bosch, Indesit, Samsung, LG, Atlant, Whirlpool.

. Однокамерные и двухкамерные, Side-by-side, Многодверные, встраиваемые для вина, гостиничного типа. На сайте большой выбор холодильных устройств от Bosch, Indesit, Samsung, LG, Atlant, Whirlpool. Стиральные машины . Широкий ассортимент стиральных машин от Indesit, LG, Whirlpool, Zanussi, Siemens.

. Широкий ассортимент стиральных машин от Indesit, LG, Whirlpool, Zanussi, Siemens. Пылесосы. Можно приобрести устройства от Ecovacs, Bosch, Electrolux, Gorenje, Karcher, Philips, Vitek.

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Цитрус

Этот интернет-магазин предлагает скидки до 70%. Под скидки попадают следующие устройства:

Смартфоны . iPhone Xs Max, Samsung Galaxy S8, Meizu 16th, Xiaomi Mi 8 Lite.

. iPhone Xs Max, Samsung Galaxy S8, Meizu 16th, Xiaomi Mi 8 Lite. Планшеты . Модели от Samsung Galaxy Tab S2 и Huawei MediaPad T3 и др.

. Модели от Samsung Galaxy Tab S2 и Huawei MediaPad T3 и др. Ноутбуки . Среди устройств со скидками: – Acer Aspire 3, Lenovo IdeaPad 320, Huawei Matebook X, Macbook Air 13.

. Среди устройств со скидками: – Acer Aspire 3, Lenovo IdeaPad 320, Huawei Matebook X, Macbook Air 13. Электронные книги . Две наиболее популярные модели – AirBook City Base и PocketBook Basic 3.

. Две наиболее популярные модели – AirBook City Base и PocketBook Basic 3. Наушники . Такие бренды как AIR Music Go Play, Xiaomi Mi Bluetooth Audio Receiver, JBL E15 Marshall Major 3.

. Такие бренды как AIR Music Go Play, Xiaomi Mi Bluetooth Audio Receiver, JBL E15 Marshall Major 3. Смарт часы и фитнес трекеры . Скидки держат модели Amazfit Bip Smartwatch Youth Edition, Suunto Spartan Trainer Wrist HR, Apple Watch Series 3, GOGPS K25.

. Скидки держат модели Amazfit Bip Smartwatch Youth Edition, Suunto Spartan Trainer Wrist HR, Apple Watch Series 3, GOGPS K25. Бытовая техника. В перечне роботы-пылесосы, такие, как Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner, iRobot Roomba 980 и т.д.

В перечне роботы-пылесосы, такие, как Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner, iRobot Roomba 980 и т.д. Аксессуары для гаджетов. Это чехлы, накладки, защитное стекло, сумки, подставки на любой вкус и кошелек.

Comfy

Сайт обещает сотни товаров со скидками. В частности, подешевеют:

Бытовая техника;

Смартфоны;

Ноутбуки и планшеты;

ТВ, аудио и видео;

Гаджеты и аксессуары.

Stylus

Черная пятница в Stylus продлится целую неделю – с 25 ноября по 1 декабря. Помимо традиционных скидок портал предлагает "выиграть" скидку, а также принять участие в розыгрыше портативной колонки JBL. Для этого нужно оставить e-mail в рулетке.

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Moyo

Этот интернет-магазин решил не ограничиваться одним днем. Скидки будут действовать целых 2 недели – с 18 ноября по 2 декабря. Товары со скидками можно посмотреть на сайте.

Фокстрот

На этом портале Черная пятница тоже продолжается несколько дней. С 28 ноября по 2 декабря покупатели имеют шанс купить более тысячи продуктов со скидкой до 70%.

Холодильники. В период Black Friday скидки распространяются на все модели и бренды. В частности, это Ardesto Атлант, Beko, Bosh, Candy, Electrolux, Gorenje, Indesit, LG, Liebherr, Nord, Panasonic, Samsung, Siemens, Whirlpool, Zanussi.

Стиральные машины. Со скидкой доступны товары таких производителей: Ardesto Атлант, Beko, Bosh, Electrolux, Gorenje, Indesit, LG, Samsung, Whirlpool, Zanussi.

Мелкая бытовая техника:

утюги; грили; мультиварки; отпариватели; микроволновые печи; чайники; фены и прочее.

Смартфоны. В ассортименте скидок большой выбор бюджетников и флагманов от Samsung, Huawei, Apple, Xiaomi, Honor, ASUS, Bravis, HTC, Meizu, Philip.

Планшеты. На распродаже доступны модели от производителей Apple, Bravis, Huawei, Lenovo, Microsoft, Panasonic, Prestigio, Samsung,

Ноутбуки. Среди производителей техника от Acer, Apple, ASUS, DELL, HP, Lenovo и других.



Черная пятница в Фокстрот

Эльдорадо

Этот интернет-магазин решил подготовить пользователей к массовой распродаже. С 4 по 24 ноября на сайте действуют скидки до 55%.

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