Черная пятница по-украински: доход магазинов значительно превысил процент скидки

Черная пятница становится все популярнее в Украине. Но больше с нее выигрывают магазины, а не покупатели. Так, в этом году в период с 19 по 25 ноября (неделя Черной пятницы) оборот продаж бытовой техники и электроники в Украине стал крупнейшим за весь период проведения еженедельного исследования Point of Sales Tracking GfK Ukraine.

Об этом сообщают в GfK Ukraine, пишет tech.liga.net.

Так, за неделю черной пятницы украинские магазины заработали 1,6 миллиардов гривен. Эта сумма превысила объемы предыдущей недели (12-18 ноября) на 146%.

При этом еще в 2017 году этот показатель был на уровне 80% роста. Неделя черной пятницы в 2018 году стала почти вдвое успешнее, чем в 2017.

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Самым популярным товаром в эту неделю стал смартфон – его продажи выросли на 108% по сравнению с предыдущей неделей. Скидка на это устройство действительно была – в среднем на 6% по сравнению с прошлой неделей.

Продажи телевизоров по сравнению с прошлым годом, выросли на 171%. Самая популярная модель недели продавалась в среднем с 16% скидки, самые большие скидки составляли около 25%.

По поводу ноутбуков, как тут рост увеличения продаж произошел на 82%. Среднее снижение цены на товар составил 6%.

Что такое черная пятница?Это пятница после Дня благодарения в США. С нее начинается традиционный рождественский сезон распродаж. В этом году праздник приходилось на 23 ноября. С каждым годом к распродажам приобщаются все больше украинских магазинов.

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