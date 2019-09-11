Черную дыру покажут на большом экране: детали премьеры

Известная фотография черной дыры приобрела популярность в сети еще полгода назад, однако исследователи решили на этом не останавливаться. Международная группа ученых объявила о создании полноценного фильма с космическим объектом в главной роли.

С помощью сети телескопов Event Horizon астрофизики уже собрали необходимые данные, которые обрабатываются для создания первого видео с участием черной дыры, сообщает phys.org.

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К концу следующего десятилетия мы будем снимать высококачественные фильмы о черных дырах в реальном времени, которые показывают не только то, как они выглядят, но и как они действуют на космической сцене,

– отметил глава проекта Шеп Доулман.

Что известно о легендарном снимке и его авторах? Ранее команда, состоящая из 347 ученых со всего мира, была удостоена награды "Прорыв в фундаментальной физике", получив 3 миллиона долларов и так называемый "Оскар от науки" за опубликованный в апреле снимок.



Первое в истории изображение черной дыры

Астрономы объединили несколько радиотелескопов, имитируя гигантский прибор размером с Землю, способный наблюдать космические объекты с беспрецедентным разрешением. Это позволило ученым "дотянуться" до границ черных дыр.

Премьера фильма, созданного на основе нового исследования, запланирована на 2020 год.

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