Chieftec выпустила вентиляторы с цветной подсветкой

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Вентиляторы с цветной подсветкой
Вентиляторы с цветной подсветкой / ixbt.com

Компания Chieftec представила корпусные вентиляторы Tornado (CF-3012-RGB), которые получили полноцветную подсветку. Модель поступит в продажу в январе.

Об этом пишет ixbt.com.

Вентиляторы вращаются со скоростью 1200 об/мин. Пользователь может выбрать на пульте скорость вращения.

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В вентилятор встроено 16 светодиодов. Плата контроллера позволяет управлять ими автономно или с помощью программного обеспечения системной платы. Список поддерживаемых систем управления: Asus Aura Sync, ASRock Polychrome Sync, Gigabyte RGB Fusion и MSI Mystic Light Sync. Производитель отмечает, что лопасти обеспечивают равномерное распределение света.

вентилятори Tornado (CF-3012-RGB)
Вентилятор Tornado (CF-3012-RGB)

Плата контроллера рассчитана на подключение к разъему +5 a-RGB. На ней есть кнопки для выбора режима подсветки (доступно 20 статических и 9 динамических режимов). Плата снабжена магнитами, так что ее можно легко закрепить на стальном шасси или панели корпуса.

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Теги: Техно Бытовая техника
Источник: Техно
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