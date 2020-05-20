Комета века SWAN: где и когда ее можно увидеть

Комета SWAN уже приблизилась к Земле достаточно близко, что ее можно наблюдать даже невооруженным глазом. Из-за набора оригинальных характеристик эксперты уже окрестили объект "кометой века".

Как пишет space.com, SWAN летит в сторону нашей планеты с огромной скоростью, при этом наращивая свою яркость.

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Так, с момента открытия яркость SWAN увеличилась с 8 до 5.2 звездной величины.

Когда и где наблюдать

Невооруженным глазом одну из самых ярких комет за последние года можно увидеть уже сейчас. Она начала сближение с Землей 12 мая, приблизившись на расстояние 84 миллионов км.

Comet C/2020 F8 Swan at 4 degs elevation this morning Image Fritz Helmut Hemmerich. pic.twitter.com/P9jwqnv42t — Con Stoitsis (@vivstoitsis) May 16, 2020

Однако, перигелия (то есть максимального сближения) она достигнет 27 мая. Именно тогда она будет самой яркой, поэтому ее лучше всего будет видно с Земли. После этой даты комета начнет свое путешествие с возвращения назад.

За ней удобней наблюдать через бинокль или телескоп, хотя ее можно увидеть и без дополнительных средств. Лучше всего ее видно из Северного полушария Земли. Эксперты рекомендуют наблюдать за кометой в первые часы рассвета.

Another naked eye comet? Comet C/2020 F3 NEOWISE on May 14, at magnitude 9.5 beginning to emit ionic tail. Could be at naked eye in July. Image Comet Base. pic.twitter.com/fpGJYSCdHD — Con Stoitsis (@vivstoitsis) May 15, 2020

Что известно о SWAN?

Ее открыли 25 марта 2020 года. Первым объект заметил Майкл Маттиаццо из Австралии. SWAN – это лишь прозвище, а настоящее название кометы – C/2020 F8 (SWAN). Она состоит из газа. SWAN имеет зеленоватое свечение и отбрасывает хвост длиной в 18 миллионов километров.

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