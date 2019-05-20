Что будет с устройствами Huawei на базе Android: ответы на самые распространенные вопросы

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Что будет с устройствами Huawei на базе Android
Что будет с устройствами Huawei на базе Android / finance.yahoo.com

Недавно стало известно, что компания Google разрывает бизнес-контакты с китайской компанией Huawei. В частности, прекращение сотрудничества коснулось и сферы поддержки операционной системы Android.

Сейчас у многих пользователей смартфонов и планшетов Huawei появилось немало вопросов. Поэтому в компании ответили на самые распространенные из вопросов. Эту информацию Техно 24 передали в пресс-службе компании в Украине.

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Как повлияет эта ситуация на продажи Huawei?

Huawei будет продолжать поддержку обновления безопасности продуктов Huawei and Honor, как тех продуктов, которые уже проданы, так и поступивших в продажу по всему миру.

Смогут ли пользователи в дальнейшем использовать сервисы Google, такие как Google Play и Gmail на смартфонах Huawei?

Проданные смартфоны и аксессуары, что сейчас в продаже, не пострадают. Их пользователи смогут использовать их как обычно.

Смогут ли пользователи обновлять свои Google-приложения?

Да.

Смогут ли пользователи обновлять приложения от других разработчиков?

Да, эти приложения тоже не пострадают.

Означает эта ситуация, что Huawei ускорит производство собственной операционной системы?

Huawei внесла значительный вклад в развитие и рост операционной системы Android во всем мире. Мы будем продолжать делать приоритет на развитие и использование экосистемы Android.

via GIPHY

Почему "поссорились" Huawei и Android?Все началось с того, что США обвинили китайского производителя в техническом шпионаже и в сборе конфиденциальных данных с помощью своего оборудования.

Huawei является производителем оборудования для внедрения 5G, поэтому в США и Европе были определенные договоренности и контракты по этому поводу. Однако, после скандала, американские производители призвали европейские компании не сотрудничать с Huawei во внедрении 5G в Европе.

Впоследствии Министерство торговли США внесло китайскую компанию Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. Именно из-за этих санкций Google решила прекратить сотрудничество с Huawei.

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Теги: Техно Смартфоны Новости Техно Android Huawei
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