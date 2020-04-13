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Что фотографировал телескоп "Хаббл" в день вашего рождения: новый сервис от NASA

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Галактический кластер Abell 1689 / NASA

В честь 30-летия космического телескопа "Хаббл" NASA запустила сервис, который называется "Что видел "Хаббл" в день вашего рождения?". С его помощью можно просмотреть фото галактик и далеких звезд, снятые, пока вы задували свечи на торте и принимали поздравления.

Сервис работает во всех браузерах. Для запуска достаточно ввести ваш день рождения на этом сайте – увы, только день и месяц: не каждый день телескопа удается снять что-то потрясающее.

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Что можно сделать с фото

Полученным результатом можно поделиться в социальных сетях, а кнопка More Info откроет более подробные данные об объекте на фото, а также расскажет, где был сделан этот снимок.


Если сервис не отображается, отключите блокировщик контента в браузере

Также сервис можно использовать, как отличную идею для необычного подарка. Распечатайте фото и поместите его в рамку - такой неожиданный подарок станет неплохим сюрпризом.

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Автор: Михаил Года
Теги: Космос Новости Техно Техно NASA Hubble
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