Что и сколько украинцы покупают в интернете: интересная статистика

В 2018 году самыми активными онлайн-покупателями были украинцы в возрасте от 25 до 34 лет. В целом они выполнили 46% всех транзакций в украинских интернет-магазинах.

Об этом свидетельствуют данные статистики, которую обнародовала компания Picodi.com. Их аналитики подсчитали на основании данных, собранных за 2018 год.

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Интересно, что пик покупательской активности пришелся на ноябрь. Похоже "Черная пятница", которая очень популярна заграницей, пользуется спросом и в Украине.

При этом самый большой средний чек приходится на декабрь (1873 гривен), а наименьший – на июнь (1431 гривен.).

Самые популярные категории товаров, которые покупают онлайн:

Бытовая техника и электроника

Одежда и обувь

Косметика

Товары для путешествия

Что покупали украинцы в интернете в 2018 году

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