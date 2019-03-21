Что и сколько украинцы покупают в интернете: интересная статистика
В 2018 году самыми активными онлайн-покупателями были украинцы в возрасте от 25 до 34 лет. В целом они выполнили 46% всех транзакций в украинских интернет-магазинах.
Об этом свидетельствуют данные статистики, которую обнародовала компания Picodi.com. Их аналитики подсчитали на основании данных, собранных за 2018 год.
Читайте также: Цифра дня: сколько антивирусов для Android оказались неэффективными
Интересно, что пик покупательской активности пришелся на ноябрь. Похоже "Черная пятница", которая очень популярна заграницей, пользуется спросом и в Украине.
При этом самый большой средний чек приходится на декабрь (1873 гривен), а наименьший – на июнь (1431 гривен.).
Самые популярные категории товаров, которые покупают онлайн:
Бытовая техника и электроника
Одежда и обувь
Косметика
Товары для путешествия
Что покупали украинцы в интернете в 2018 году
Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно