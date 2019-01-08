Что искали украинцы на OLX – интересная статистика года

В 2018 году украинцы активно искали на сервисе OLX велосипеды и диваны. Правда рейтинг самых популярных товаров для пользователей iOS и Android заметно различаются.

Об этом пишет ain.ua.

Общий рейтинг среди запросов всех пользователей сервиса возглавляют велосипеды. На втором месте – диваны. А на третьем – квартира.

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Топ-10 запросов на OLX

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Рейтинги для пользователей iOS и Android сильно различаются. Едва ли не единственная общая заинтересованность для обеих групп – это диваны.

Что искали украинцы на OLX

Топ-10 запросов с Android:

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Топ-10 запросов с iOS:

iPhone 7 iPhone X iPhone 6 Nike iPhone 8 Zara Adidas iPhone iPhone 6s диван

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