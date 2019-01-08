Что искали украинцы на OLX – интересная статистика года
В 2018 году украинцы активно искали на сервисе OLX велосипеды и диваны. Правда рейтинг самых популярных товаров для пользователей iOS и Android заметно различаются.
Об этом пишет ain.ua.
Общий рейтинг среди запросов всех пользователей сервиса возглавляют велосипеды. На втором месте – диваны. А на третьем – квартира.
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Топ-10 запросов на OLX
- велосипед
- диван
- квартира
- платье
- куртка
- iPhone 7
- ноутбук
- кроссовки
- дом
- холодильник
Рейтинги для пользователей iOS и Android сильно различаются. Едва ли не единственная общая заинтересованность для обеих групп – это диваны.
Что искали украинцы на OLX
Топ-10 запросов с Android:
- диван
- велосипед
- квартира
- платье
- куртка
- дом
- рюкзак
- кроссовки
- работа
- ноутбук
Топ-10 запросов с iOS:
- iPhone 7
- iPhone X
- iPhone 6
- Nike
- iPhone 8
- Zara
- Adidas
- iPhone
- iPhone 6s
- диван
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