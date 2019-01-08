Что искали украинцы на OLX – интересная статистика года

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Что искали украинцы на OLX
Что искали украинцы на OLX / Фото из открытых источников

В 2018 году украинцы активно искали на сервисе OLX велосипеды и диваны. Правда рейтинг самых популярных товаров для пользователей iOS и Android заметно различаются.

Об этом пишет ain.ua.

Общий рейтинг среди запросов всех пользователей сервиса возглавляют велосипеды. На втором месте – диваны. А на третьем – квартира.

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Топ-10 запросов на OLX

  1. велосипед
  2. диван
  3. квартира
  4. платье
  5. куртка
  6. iPhone 7
  7. ноутбук
  8. кроссовки
  9. дом
  10. холодильник

Рейтинги для пользователей iOS и Android сильно различаются. Едва ли не единственная общая заинтересованность для обеих групп – это диваны.

Що шукали українці на OLX

Что искали украинцы на OLX

Топ-10 запросов с Android:

  1. диван
  2. велосипед
  3. квартира
  4. платье
  5. куртка
  6. дом
  7. рюкзак
  8. кроссовки
  9. работа
  10. ноутбук

Топ-10 запросов с iOS:

  1. iPhone 7
  2. iPhone X
  3. iPhone 6
  4. Nike
  5. iPhone 8
  6. Zara
  7. Adidas
  8. iPhone
  9. iPhone 6s
  10. диван

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Теги: Техно IT-бизнес
Источник: Техно
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